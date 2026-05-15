AMD étend le support de FSR 4.1 aux cartes graphiques RDNA 3 et RDNA 2

La technologie de mise à l’échelle d’AMD, jusqu’ici réservée aux GPU RDNA 4, sera disponible sur les générations précédentes dès juillet 2026 pour les RX 7000, puis début 2027 pour les RX 6000.

Après plusieurs mois de silence sur le sujet, AMD a finalement annoncé l’arrivée de sa technologie FidelityFX Super Resolution 4.1 sur ses anciennes gammes de cartes graphiques. L’annonce a été faite par Jack Huynh, cadre chez AMD, via un post sur X.

Un calendrier en deux temps

Selon les informations communiquées, les propriétaires de cartes Radeon RX 7000, basées sur l’architecture RDNA 3, pourront accéder à FSR 4.1 dès juillet 2026. Les utilisateurs de cartes Radeon RX 6000, soit l’architecture RDNA 2, devront patienter un peu plus longtemps : AMD évoque « quelque chose d’intéressant » prévu pour début 2027, sans préciser de date exacte. La société annonce par ailleurs que la technologie sera compatible avec plus de 300 jeux dès son lancement sur ces plateformes.

Des critiques qui ont précédé l’annonce

Lancé en mars 2026, FSR 4.1 était jusqu’ici exclusivement disponible sur les cartes RDNA 4, c’est-à-dire la série Radeon RX 9000. Cette situation avait suscité des critiques au sein de la communauté des joueurs, d’autant que NVIDIA proposait déjà sa technologie DLSS à ses utilisateurs disposant de matériel plus ancien. AMD n’avait jusqu’alors pas communiqué sur ses intentions concernant un éventuel portage vers les générations précédentes.

Jack Huynh a indiqué que lui et son équipe travaillaient depuis un moment sur cette extension du support, sans que cela ait été rendu public. Cette annonce met donc fin à plusieurs mois d’incertitude pour les possesseurs de cartes des générations RDNA 2 et RDNA 3.

Des contournements déjà existants

En attendant ce support officiel, une partie des utilisateurs avait trouvé des moyens détournés pour bénéficier de FSR 4.0 et de versions INT8 de FSR 4.1 sur leurs machines. Des outils tiers comme Optiscaler permettaient notamment de remplacer les versions antérieures de FSR par des itérations plus récentes, sur des GPU non officiellement compatibles. Ces méthodes n’étaient pas supportées par AMD et impliquaient une manipulation manuelle des fichiers de jeux. Avec l’arrivée d’un support officiel, les utilisateurs n’auront plus à recourir à ces solutions alternatives.

La question qui reste ouverte est de savoir si AMD adoptera à l’avenir une politique plus systématique de rétrocompatibilité pour ses prochaines versions de FSR, afin d’éviter que ce type de situation ne se reproduise.