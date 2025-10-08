Le connecteur de cette carte graphique peut fondre si vous n’utilisez pas le bon câble

Un utilisateur signale la fusion répétée du connecteur 16 broches de sa MSI RTX 5090, malgré l’utilisation de l’adaptateur fourni et une alimentation compatible, soulevant des questions sur la fiabilité de ces composants.

Un utilisateur de Reddit a récemment partagé son expérience avec la carte graphique MSI GeForce RTX 5090, signalant un problème récurrent de fusion du connecteur d’alimentation 16 broches. Selon son témoignage, ce dysfonctionnement s’est produit à deux reprises en l’espace de quelques semaines, malgré le remplacement du matériel sous garantie.

Un incident à répétition

Dans un fil de discussion publié sur le subreddit r/pcmasterrace, l’utilisateur explique avoir rencontré ce problème pour la première fois en juillet 2025. Après un échange standard (RMA) en août, il a reçu une nouvelle carte, mais le même phénomène s’est reproduit moins de deux mois plus tard. Dans les deux cas, le connecteur 16 broches a montré des signes de surchauffe et de fusion partielle.

L’utilisateur précise avoir utilisé l’adaptateur fourni par MSI, reconnaissable à son embout jaune, plutôt qu’un câble 12VHPWR natif compatible avec son alimentation Corsair SF1000, pourtant certifiée ATX 3.1. Cet adaptateur, conçu pour convertir quatre connecteurs PCIe 8 broches en un unique connecteur 16 broches, est déjà connu pour des problèmes de répartition inégale de la charge électrique. Même en vérifiant soigneusement l’insertion complète de l’adaptateur, comme il l’affirme, cela n’a pas suffi à éviter la surchauffe.

Des causes multiples évoquées

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ces incidents. D’une part, la conception même de l’adaptateur MSI a été pointée du doigt à plusieurs reprises pour son manque de fiabilité, notamment en raison d’une mauvaise distribution du courant. D’autre part, certains observateurs suggèrent que l’alimentation elle-même pourrait jouer un rôle, bien que la Corsair SF1000 soit théoriquement adaptée aux exigences des cartes graphiques haut de gamme.

Ces cas ne sont pas isolés. D’autres utilisateurs ont rapporté des problèmes similaires avec des modèles de RTX 5090, soulignant une vulnérabilité potentielle liée à l’utilisation d’adaptateurs tiers ou fournis par le fabricant. Les discussions en ligne laissent entrevoir une certaine frustration, certains envisageant même de se tourner vers des modèles moins puissants, comme la RTX 5080, pour éviter ces désagréments.

Un rappel sur les bonnes pratiques

Cet événement rappelle l’importance de de vérifier la compatibilité et la qualité des câbles et adaptateurs utilisés pour alimenter des composants exigeants. Les fabricants recommandent généralement d’utiliser des câbles 12VHPWR natifs lorsque cela est possible, afin de limiter les risques de surchauffe ou de dommage matériel.

La question reste ouverte : s’agit-il d’un défaut de conception, d’un problème lié à l’adaptateur, ou d’une combinaison de facteurs ? Pour l’heure, MSI n’a pas officiellement réagi à ce nouveau signalement.