FSR 4.1 annulé chez AMD ? Frank Azor brise enfin le silence

Frank Azor, vice-président en charge du marketing client et graphique chez AMD, a pris la parole sur X pour démentir des informations selon lesquelles le FSR 4.1 ne serait pas disponible sur les solutions graphiques intégrées basées sur l’architecture RDNA 3.5.

Tout a commencé par un article publié par le site Hardware Luxx, qui rapportait les propos de David McAfee, vice-président et directeur général de la division Client chez AMD. Selon Hardware Luxx, McAfee aurait indiqué que le FSR 4.1 n’était, pour le moment, pas prévu pour les GPU intégrés RDNA 3.5. Une information qui a rapidement circulé sur internet et suscité des interrogations parmi les utilisateurs de puces Strix et Gorgon Halo.

C’est dans ce contexte que Frank Azor est intervenu, affirmant qu’aucune décision de ce type n’a été prise en interne chez AMD. Dans son message, il a également tenu à rappeler qu’AMD est à l’écoute de ses clients.

Une réponse rapide, mais qui soulève des questions

Ce qui retient l’attention, c’est la rapidité avec laquelle AMD a réagi. Frank Azor a utilisé le même message pour répondre à plusieurs publications, notamment celles de Digital Foundry, Videocardz et Pirat_Nation, ce qui témoigne d’une volonté claire de stopper la propagation de cette rumeur.

Cette réactivité inhabituelle de la part d’AMD pourrait s’expliquer, au moins en partie, par le contexte concurrentiel actuel. Nvidia vient d’annoncer le RTX Spark, une puce intégrant un GPU Blackwell avec 6 144 cœurs CUDA et 1 pétaflop de performance FP4, un CPU Grace de 20 cœurs développé avec MediaTek, ainsi que 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5X via NVLink C2C. Cette solution sera accompagnée d’un support confirmé pour l’ensemble des technologies DLSS de Nvidia. Dans ce contexte, toute ambiguïté autour du support du FSR 4.1 sur les APU RDNA 3.5 représente un risque d’image pour AMD.

Pas de limitation technique en cause

Sur le plan technique, des tests menés sur la Strix Halo montrent que celle-ci est capable de faire tourner le FSR 4 en INT 8 sans difficulté particulière, et ce sans avoir recours à des outils tiers comme Optiscaler pour certains titres. Si AMD venait à exclure les iGPU RDNA 3.5 du support FSR 4.1, ce ne serait donc pas pour des raisons techniques.

La question reste ouverte. AMD n’a pour l’heure pas fourni de calendrier précis ni de confirmation officielle quant au déploiement du FSR 4.1 sur ces puces. Reste à savoir comment la situation évoluera, alors que les solutions concurrentes d’Intel et de Nvidia proposent déjà des technologies d’upscaling modernes sur leurs puces intégrées.