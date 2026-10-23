AMD ressuscite un processeur vieux de 4 ans, et c’est Lisa Su qui a tout décidé

Alors que les prix de la mémoire flambent, AMD a décidé de redonner vie à son Ryzen 7 5800X3D, un processeur lancé en 2022. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette décision n’a aucun rapport avec la pénurie de DDR5 et trouve son origine dans une demande de Lisa Su elle-même.

Une interview accordée par Travis Kirsch, directeur de la gestion des produits chez AMD, à nos confrères japonais de My Navi, apporte des précisions sur les motivations ayant conduit au retour du processeur Ryzen 7 5800X3D sur le marché. Entre la gamme de processeurs X3D d’AMD ainsi que la situation actuelle du marché de la mémoire DRAM, c’est surtout la partie consacrée à l’ancien processeur basé sur l’architecture Zen 3 qui retient l’attention.

Un processeur lancé en 2022, toujours présent sur le marché

Le Ryzen 7 5800X3D avait été présenté par la PDG d’AMD, Lisa Su, lors du CES 2022, soit plusieurs mois après le lancement initial de la gamme Ryzen 5000.

Ce processeur avait marqué l’arrivée de la technologie 3D V-Cache chez AMD. Bien que la plateforme AM5 se soit progressivement imposée comme le nouveau standard, le Ryzen 7 5800X3D est resté disponible pendant plusieurs années, représentant l’une des options les plus intéressante pour les utilisateurs souhaitant effectuer une dernière mise à niveau sur leur plateforme AM4.

Une initiative inattendue de la PDG

Interrogé sur la relance du produit en juin dernier, sous la forme d’une édition baptisée “10th Anniversary Edition”, Travis Kirsch explique que cette décision revient directement à Lisa Su. Selon ses propos, la production du Ryzen 7 5800X3D original avait cessé et n’était plus assurée dans les usines d’AMD. C’est elle qui aurait suggéré, plusieurs années auparavant, de relancer ce processeur.

Kirsch décrit cette initiative comme un “dernier cadeau” destiné aux utilisateurs fidèles à la plateforme AM4, utilisée depuis près de dix ans, leur offrant ainsi une ultime possibilité de mise à niveau sur des machines équipées de mémoire DDR4.

Il précise toutefois que redémarrer les lignes de production a nécessité du temps, le processus de fabrication d’origine n’étant plus disponible. Cette contrainte a entraîné un délai avant la concrétisation du projet.

Une décision antérieure à la pénurie de DRAM

Un point important soulevé par Kirsch, c’est le calendrier de cette décision. Il affirme que le choix de relancer le Ryzen 7 5800X3D avait été pris avant les évolutions récentes constatées sur le marché de la mémoire, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une réponse à la pénurie de DDR5 qui a affecté le secteur.

Malgré son ancienneté par rapport aux processeurs X3D plus récents comme le Ryzen 7800X3D ou le Ryzen 9850X3D, le Ryzen 7 5800X3D propose des performances toujours très correctes pour les gamers. De nombreux utilisateurs restent équipés de la plateforme AM4, et ce processeur demeure capable de fonctionner efficacement avec des cartes graphiques et des titres récents.