AMD Zen 6 : une puce à 2 GHz qui tient tête à un processeur Zen 5 cadencé à 5 GHz

Les premiers tests de performance de l’architecture AMD Zen 6 « Medusa Point » révèlent une efficacité accrue, un prototype cadencé à seulement 2 GHz parvenant déjà à surpasser les scores multicœurs de l’actuelle génération Zen 5 fonctionnant à 5 GHz.

De nouvelles données relatives à la future architecture de processeurs d’AMD, connue sous le nom de code “Medusa Point”, ont été identifiées dans la base de données du logiciel de test Geekbench. Ces informations techniques permettent d’esquisser les caractéristiques et le niveau de performance de la génération Zen 6, dont la commercialisation est attendue pour 2027.

Les caractéristiques du processeur mesuré

Le processeur répertorié appartient à la gamme Ryzen 9 et dispose de 10 cœurs et 20 threads. Selon les détails de la fuite, la puce utilise une configuration hybride de type 4+6, combinant des cœurs standard et des cœurs optimisés pour l’efficacité énergétique. Ce prototype a été testé sur la plateforme Plum-MDS1, qui utilise le nouveau socket FP10 BGA, destiné aux systèmes dont l’enveloppe thermique (TDP) se situe entre 28 et 45 watts.

Sur le plan de la mémoire cache, le composant embarque 32 Mo de cache L3 et 10 Mo de cache L2. Bien que la fréquence de base soit affichée à 2,4 GHz, les relevés indiquent que le processeur a fonctionné durant les tests à une fréquence réelle comprise entre 2,0 et 2,1 GHz.

Comparatif des performances

Les résultats obtenus sur Geekbench 6.6.0 affichent un score de 2 300 points en mode monocœur et de 13 002 points en multicœur. Ces chiffres prennent une dimension particulière lorsqu’ils sont comparés aux moyennes actuelles du Ryzen AI 9 365, basé sur l’architecture Zen 5.

Bien que le processeur Zen 5 fonctionne à une fréquence de pointe de 5 GHz, soit plus du double de celle du prototype Zen 6 testé, l’écart de performance reste réduit :

En monocœur, le Ryzen AI 9 365 (Zen 5) n’est que 8 % plus rapide.

En multicœur, le processeur Medusa Point (Zen 6) s’avère 4,4 % plus performant que la moyenne du modèle Zen 5 actuel.

Ces mesures indiquent une augmentation de l’efficacité de l’architecture, capable de produire des résultats similaires ou supérieurs à des fréquences d’horloge nettement inférieures.

Quand sortiront les processeurs Zen 6 ?

Les données révèlent également l’introduction du support pour les instructions FP16 « AVX-VNNI ». Cette fonctionnalité technique vise à accélérer le traitement de certaines charges de travail spécifiques liées aux calculs en demi-précision. En complément, l’architecture Medusa Point devrait intégrer une interconnexion de type 2.5D afin d’augmenter la bande passante entre les différents composants de la puce.

Conformément à la feuille de route prévisionnelle d’AMD, la sortie des processeurs basés sur l’architecture Zen 6 est prévue pour l’année 2027. De plus amples informations techniques devraient être communiquées lors du CES 2027.