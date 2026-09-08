Ce processeur AMD a cramé après seulement une heure d’utilisation, la carte mère en cause ?

Un processeur Ryzen 9 9950X3D est devenu inutilisable après une heure d’utilisation sur une carte mère ASUS CROSSHAIR X670E Hero, suite à l’activation d’un paramètre de mémoire prédéfini dans le BIOS. Sans aucun surcadençage manuel appliqué, la carte mère a également endommagé un second processeur réinstallé par l’utilisateur pour tester le système.

© Reddit / SpecialistConcept423

Un utilisateur a signalé la panne prématurée d’un processeur AMD Ryzen 9 9950X3D après seulement une heure de fonctionnement sur une carte mère ASUS ROG Crosshair X670E Hero. Selon le récit partagé par le Redditor SpecialistConcept423, le problème serait survenu après la sélection d’un profil mémoire prédéfini dans le BIOS.

Une utilisation classique, sans overclocking

L’utilisateur, qui avait remplacé un Ryzen 5 8500G par le Ryzen 9 9950X3D, a indiqué n’avoir appliqué aucun overclocking manuel, ni modifié les tensions du CPU ou de la RAM. Il a cependant activé l’un des presets mémoire disponibles dans l’UEFI ASUS pour ses barrettes SK Hynix (2×32 Go, dual channel, 6 200 MHz).

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Après avoir enregistré les paramètres et redémarré, l’écran de la carte mère a affiché le code d’erreur « 00 », signalant un dysfonctionnement. En retirant le processeur, l’utilisateur a constaté deux marques brunes sur sa surface.

Le processeur de remplacement aussi HS

Le Ryzen 5 8500G, réinstallé en remplacement, a à son tour cessé de fonctionner, affichant cette fois le code « 4D ». Aucune broche pliée n’a été détectée sur la carte mère, mais celle-ci semble présenter un problème. L’utilisateur précise que le Ryzen 9 9950X3D fonctionnait sans incident sur une ASRock X670E Taichi Carrara, avec les mêmes réglages mémoire.

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Ce cas rappelle d’autres signalements similaires, comme celui d’un Ryzen 9 9950X3D devenu inutilisable après neuf jours d’utilisation sur une carte mère ASRock, rapporté l’an dernier.

L’utilisateur affirme n’avoir modifié que les paramètres prédéfinis du BIOS, sans intervention manuelle sur les tensions. Il estime donc avoir droit à un remboursement.