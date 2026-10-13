Les prix de la RAM deviennent incontrôlables, et la pénurie pourrait durer encore trois ans

La flambée des prix de la mémoire informatique est loin d’être terminée, et les perspectives des prochaines années n’ont rien de rassurant. Entre une demande alimentée par l’intelligence artificielle et des capacités de production sous pression, les pénuries de DRAM et de NAND pourraient se prolonger jusqu’à la fin de la décennie.

Les prix des composants de mémoire informatique connaissent une hausse continue en 2026, s’accompagnant de prévisions d’approvisionnement tendues sur plusieurs années, selon de récents rapports publiés par les banques d’investissement Barclays et Citi.

Évolution des prix des mémoires DDR4 et DDR5

D’après les données fournies par Barclays, les prix au comptant des puces de mémoire DDR5 ont enregistré une progression de 8 % sur un mois au cours du mois d’octobre.

Sur la période de trois mois s’achevant en octobre, l’augmentation des prix est particulièrement marquée pour la technologie DDR4. Les prix contractuels des puces DDR4 ont augmenté de 4 % en rythme mensuel et de 24 % sur trois mois. En comparaison, les prix de la mémoire DDR5 ont progressé de 3 % sur un mois et de 20 % sur la période de trois mois. La hausse a ainsi été plus rapide pour la mémoire DDR4 que pour la DDR5 au cours de ce trimestre.

En parallèle, un graphique issu des données de 3DCenter.org montre une évolution du prix de détail de la mémoire DDR5 passant d’une base de 100 % en juillet 2025 à 544 % en septembre 2026, avec des augmentations notables enregistrées en novembre et décembre 2025.

Issu des données de 3DCenter.

Barclays note également une transformation dans les négociations commerciales : en raison de cette situation d’approvisionnement, les nouveaux contrats entre fabricants et clients s’ajustent désormais directement aux évolutions du marché, s’éloignant des pratiques précédentes fondées sur des prix planchers et plafonds.

Des perspectives de pénurie jusqu’en 2028 et 2029

Selon l’analyse de Barclays, le fabricant Micron pourrait faire face à des pénuries de mémoire jusqu’à l’année civile 2029.

Cette projection est recoupée par des travaux de la banque Citi, qui anticipe la poursuite d’un déficit sur les marchés de la DRAM et de la NAND jusqu’en 2028. Le ratio offre/demande de Citi, qui mesure l’écart par lequel la demande dépasse l’offre disponible, indique un sommet du déficit de la DRAM à 13,9 % au quatrième trimestre 2027. Pour la mémoire NAND, ce sommet est estimé à 8,3 % au premier trimestre 2028.

Citi explique que la demande en mémoires à large bande passante (HBM), principalement destinées aux applications d’intelligence artificielle et dépendantes de la technologie DRAM, amène les fabricants à concentrer leurs capacités de production sur la DRAM au détriment de la NAND, ce qui génère des tensions sur ce dernier secteur.