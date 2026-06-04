Votre config AM4 n’est pas morte : l’incroyable pari d’AMD pour relancer le 5800X3D

Le retour du processeur Zen 3 en édition anniversaire n’a pas été une simple remise en vente de stocks existants. AMD a dû adapter le chip à une nouvelle génération de technologie d’empilement 3D de TSMC.

Le retour du Ryzen 7 5800X3D, annoncé à l’occasion du dixième anniversaire de la plateforme AM4, a nécessité un travail d’ingénierie bien plus conséquent qu’il n’y paraît. C’est ce qu’a expliqué David McAfee, vice-président senior et directeur général de la division Ryzen chez AMD, dans un entretien accordé à Tom’s Hardware.

Un procédé de fabrication devenu obsolète

Le Ryzen 7 5800X3D, lancé il y a quatre ans, était le premier processeur grand public à intégrer la technologie 3D V-Cache d’AMD. Son fonctionnement reposait sur la première génération du procédé SoIC (System on Integrated Chips) de TSMC, une technologie de liaison hybride permettant d’empiler une mémoire cache supplémentaire directement sur le die de calcul du processeur.

Depuis lors, TSMC a fait évoluer ses procédés d’empilement 3D vers des générations plus récentes, rendant l’ancienne version du SoIC indisponible pour de nouvelles productions. AMD ne pouvait donc pas simplement relancer une commande en usine à partir des anciens plans.

« Ce n’est pas aussi simple que de ramener le 5800X3D. Le procédé d’empilement original utilisé chez TSMC a changé quand nous sommes passés du cache de première à deuxième génération, donc nous avons dû réingéniérer ce produit. Il y a eu un travail de développement assez conséquent pour ramener le 5800X3D », a déclaré David McAfee.

Un travail de refonte significatif

Concrètement, AMD a dû adapter le packaging du processeur au procédé d’empilement de deuxième génération de TSMC, ce qui a impliqué de revoir certaines parties de la conception, de valider le nouveau flux de fabrication et de mener des tests approfondis pour s’assurer que le chip conservait les mêmes niveaux de performance et de fiabilité que l’original. McAfee a qualifié l’ensemble de ce travail de « véritable chantier d’ingénierie ».

Cela explique également pourquoi le processeur avait disparu des catalogues l’an dernier : le procédé de fabrication d’origine n’était tout simplement plus accessible.

Un contexte de marché favorable au retour de l’AM4

La décision de relancer ce processeur s’inscrit dans un contexte particulier. La forte hausse des prix des mémoires DDR5, surnommée RAMpocalypse par certains observateurs, a rendu la constitution de configs gaming basées sur la plateforme AM5 plus coûteuse, poussant une partie des acheteurs à se tourner vers la plateforme AM4 et ses modules DDR4, encore largement disponibles et moins chers.

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Dans ce contexte, les processeurs Ryzen 5000 continuent de se vendre, et la demande pour une puce X3D compatible AM4 restait réelle. Les processeurs intégrant la technologie 3D V-Cache représentent par ailleurs une part de revenus non négligeable pour AMD, ce qui a sans doute pesé dans la balance.

Le Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition est ainsi commercialisé avec huit cœurs, seize threads et une fréquence boost maximale de 4,5 GHz.