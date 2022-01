AMD présente son Ryzen 7 5800X3D, un Ryzen 7 dopé au 3D V-Cache

En attendant les Ryzen 7000 Raphael en Zen 4 qui seront lancés en fin d’année, AMD va riposter à l’offensive Alder Lake d’Intel sur le segment desktop avec le processeur Ryzen 7 5800X3D. Comme indiqué dans sa désignation, cette puce profite de la nouvelle technologie 3D V-Cache. Résultat : la quantité de cache L3 passe à 96 Mo. De quoi améliorer les performances de 15 % en moyenne dans les jeux en 1080p selon l’entreprise.

Nous ne reviendrons pas sur le 3D V-Cache, qui consiste en empilement de SRAM sur le die du processeur. AMD avait déjà mis en œuvre cette technologie pour ses puces EPYC Milan-X, lesquels embarquent jusqu’à 768 Mo de cache L3. Dans le cas du Ryzen 7 5800X3D, la quantité de cache L3 est toujours triplée mais le gain est logiquement plus modeste : 64 Mo de cache supplémentaire par rapport au Ryzen 7 5800X.

Le Ryzen 7 5800X3D conserve 8 cœurs Zen 3 et 16 threads. Par contre, ses fréquences de base et Boost diminuent légèrement. Elles passent à 3,4 GHz et 4,5 GHz respectivement. Pas de changement concernant la compatibilité avec les cartes mères, ce Ryzen est toujours destiné à des modèles de série 400 / 500. Enfin, la puce affiche un TDP inchangé de 105 W.

Devant le Ryzen 9 5900X dans les jeux ?

Grâce à ses 96 Mo de cache L3, le Ryzen 7 5800X3D se montre plus performant que le Ryzen 9 5900X (12 cœurs / 24 threads) dans le panel de jeux choisi par AMD. Il rivalise voire surpasse même le Core i9-12900K (16 cœurs / 24 threads) d’Intel dans quelques titres ; restera à analyser ses prestations globales.