Votre processeur AMD semble peu puissant ? Cette mise à jour devrait tout arranger

Un bug persistant affectant la vitesse de liaison PCIe des GPU a été identifié et fait l’objet d’un premier correctif.

Depuis plusieurs mois, un problème récurrent affecte certaines cartes mères MSI équipées du socket AM5 : les cartes graphiques installées se retrouvent bridées à une vitesse de liaison PCIe inférieure à celle attendue. MSI a finalement identifié la cause de ce dysfonctionnement et commence à déployer un correctif via une mise à jour du BIOS.

Un bug aléatoire, mais bien documenté

Le problème, signalé à de nombreuses reprises par des utilisateurs sur les forums de MSI ainsi que sur d’autres plateformes, se manifeste principalement lors des démarrages à froid. De manière aléatoire, le système initialise la carte graphique en mode PCIe 5.0 x8 au lieu du mode PCIe 5.0 x16, voire la verrouille sur des normes plus anciennes comme le PCIe Gen 2.0 ou Gen 3.0. Cette limitation a des conséquences directes sur les performances des cartes graphiques AMD et NVIDIA récentes.

Certains utilisateurs ont constaté qu’en coupant manuellement l’alimentation via l’interrupteur du bloc d’alimentation avant un redémarrage à froid, le système démarrait ensuite correctement en PCIe 5.0 x16. Un contournement peu pratique qui témoignait d’un souci lié à l’initialisation matérielle.

regarding to the issue of gpu's pcie speeds randomly locking down on am5 platform, some said msi recently has finally located the problem. great!



in short, for those affected by this issue on msi am5 mobos, please give the latest bios a try!

Il convient de noter que ce type de problème ne se limite pas aux seules cartes mères MSI. Des cas similaires ont été rapportés, quoique plus rarement, sur des cartes mères GIGABYTE et ASUS, comme l’a relayé le compte spécialisé @unikoshardware sur X (anciennement Twitter).

Une cause identifiée, un premier correctif déployé

Selon les informations rapportées par @unikoshardware, MSI a tenté de reproduire le bug avec différentes configurations matérielles. Le fabricant a fini par isoler la cause du problème, qui résulterait d’une combinaison spécifique associant carte mère, version du BIOS, microcode AGESA, processeur et carte graphique.

MSI a publié le 11 mars 2026 une première mise à jour corrective du BIOS, portant le numéro de version 7E51v1A81. Cette mise à jour intègre le microcode AMD AGESA PI Pre-13.0.0 et inclut un correctif destiné à résoudre le verrouillage du mode PCIe. Le changelog de cette mise à jour mentionne également la correction d’un dysfonctionnement lié à la fonction de reprise après coupure de courant (AC Power Loss).

Un déploiement progressif et des résultats encore mitigés

Pour l’heure, cette mise à jour n’est disponible que pour un seul modèle : la MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. D’autres cartes mères AM5 du fabricant devraient toutefois recevoir le correctif prochainement. Le problème concerne aussi bien les cartes mères des séries 600 que celles des séries 800.

Par ailleurs, certains utilisateurs ont indiqué que la branche AGESA 1.2.0.3 avait aggravé le phénomène sur leurs configurations. Quant aux premiers retours concernant le nouveau BIOS, ils sont contrastés : si certains utilisateurs rapportent une résolution du problème, d’autres affirment sur Reddit ne constater aucune amélioration après l’installation de la mise à jour.

Le déploiement étant encore à un stade précoce et limité à un seul modèle, il faudra probablement attendre les prochaines versions du BIOS, étendues à l’ensemble de la gamme AM5 de MSI, pour dresser un bilan plus complet de l’efficacité de ce correctif.