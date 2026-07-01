Anthropic lance une application IA pour les scientifiques, avec de l’argent à la clé

La société d’intelligence artificielle Anthropic a présenté Claude Science, une application desktop conçue spécifiquement pour les scientifiques et les chercheurs. Elle est disponible depuis le 30 juin 2026 en version bêta, sur macOS et Linux.

© Anthropic

Claude Science s’inscrit dans le prolongement de Claude for Life Sciences, un service que proposait déjà Anthropic pour répondre aux questions scientifiques. Avec cette nouvelle application, l’entreprise franchit une étape supplémentaire en proposant un environnement de travail intégré, plutôt qu’un simple outil de conversation.

Un espace de travail pensé pour la recherche

L’application repose sur un système d’artefacts spécifiquement conçu pour les contenus scientifiques. Elle est préconfigurée avec plus de 60 bases de données scientifiques et permet d’afficher nativement des éléments tels que des structures de protéines en 3D, des pistes issues de navigateurs génomiques ou encore des structures chimiques.

Chaque visualisation est accompagnée du code qui l’a générée, ce qui lie directement le résultat visuel à l’analyse sous-jacente. Ce fonctionnement est proche de celui des artefacts classiques de Claude, utilisés pour afficher du code HTML ou React, mais adapté aux données scientifiques.

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Claude Science permet également d’analyser de la littérature scientifique, de conduire des analyses en plusieurs étapes, et d’aider à la construction de figures ou de manuscrits. Chaque résultat est accompagné d’un historique traçable, afin que les chercheurs puissent reconstituer précisément le cheminement ayant conduit à un résultat donné.

Disponibilité et modèles utilisés

L’application tourne sur les modèles existants d’Anthropic, dont Opus 4.8. Elle est accessible aux abonnés Claude Pro, Max, Team et Enterprise.

Pour l’instant, seules les versions macOS et Linux sont disponibles. Anthropic n’a pas communiqué sur une éventuelle version Windows.

Un programme de financement pour les chercheurs

En parallèle du lancement, Anthropic ouvre des candidatures pour jusqu’à 50 projets de recherche menés avec Claude Science. Les projets sélectionnés pourront bénéficier de crédits allant jusqu’à 30 000 dollars.

Le programme s’adresse en priorité aux chercheurs postdoctoraux et aux doctorants, notamment dans le domaine biomédical. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juillet, et les lauréats seront annoncés avant le 31 juillet.