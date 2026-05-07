L’IA qui apprend pendant qu’elle dort : Anthropic lance une fonction inédite pour Claude

Anthropic vient d’annoncer plusieurs nouveautés pour sa plateforme Claude Managed Agents, dont une fonction baptisée « dreaming » qui permet aux agents de passer en revue leurs sessions de travail passées entre deux tâches.

Concrètement, le principe est le suivant : pendant les périodes d’inactivité, un processus de révision planifié s’exécute automatiquement. L’agent peut ainsi identifier des erreurs récurrentes, repérer des méthodes de travail qui ont tendance à se répéter, et faire le ménage dans sa mémoire pour éviter qu’elle ne s’encombre au fil du temps. Les développeurs ont le choix de laisser ces mises à jour s’appliquer automatiquement ou de les valider manuellement avant qu’elles prennent effet.

Une fonctionnalité ouverte à tous

Cette fonctionnalité ne s’adresse pas aux utilisateurs qui discutent simplement avec Claude via l’application, mais aux développeurs qui construisent des systèmes sur la base de Claude Managed Agents. Elle est pensée en particulier pour les tâches longues, où un agent doit progresser sur plusieurs sessions plutôt que de repartir de zéro à chaque fois.

Anthropic a également annoncé deux autres outils. Le premier, « Outcomes », permet aux développeurs de définir des critères de réussite pour une tâche donnée. Un système de vérification distinct évalue ensuite si le travail de l’agent atteint ce seuil, et si ce n’est pas le cas, l’agent peut effectuer une nouvelle tentative. Le second, l’orchestration multi-agents, permet à un agent principal de répartir une tâche complexe entre plusieurs agents spécialisés, par exemple, confier l’analyse des journaux système, des tickets de support et des métriques à des agents distincts travaillant en parallèle.

Même Netflix s’en sert

Selon Anthropic, certaines équipes utilisent déjà ces outils en production. Netflix s’en sert pour analyser des journaux de compilation à grande échelle, tandis que la société Wisedocs indique que ses traitements de documents sont désormais 50 % plus rapides.

La fonction « dreaming » est disponible dès maintenant en aperçu de recherche dans Claude Managed Agents. « Outcomes » et l’orchestration multi-agents, quant à eux, sont en bêta publique.