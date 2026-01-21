OpenAI se lance dans le hardware avec des écouteurs IA prévus pour fin 2026

Chris Lehane, directeur des affaires mondiales d’OpenAI, a confirmé lors du Forum économique mondial de Davos que l’entreprise préparait son premier appareil destiné au grand public. Il s’agirait d’écouteurs intelligents, dont le lancement est prévu pour le second semestre 2026, avec un objectif affiché de 40 à 50 millions d’unités écoulées la première année.

Le créateur de ChatGPT prépare activement son entrée sur le marché du matériel. Lors du Forum économique mondial de Davos, la direction d’OpenAI a précisé le calendrier de lancement de son premier dispositif électronique grand public, confirmant ainsi le passage du stade de rumeur à celui de projet industriel prioritaire.

Une priorité stratégique pour 2026

C’est par la voix de Chris Lehane, responsable des affaires mondiales de la start-up, que l’information a été communiquée. Intervenant lors d’un événement organisé par Axios en marge du sommet suisse, le dirigeant a indiqué que le développement de ce premier appareil constituait l’une des « plus hautes priorités » de l’entreprise pour l’année en cours. Le lancement devrait se faire au second semestre 2026.

Si Chris Lehane est resté discret sur les spécificités techniques, plusieurs rapports concordants permettent d’esquisser les contours du produit. Connu en interne sous le nom de code « Sweetpea », l’appareil prendrait la forme d’écouteurs sans fil optimisés pour l’intelligence artificielle.

Objectifs de production et partenaires industriels

Les ambitions commerciales affichées par OpenAI semblent importantes pour un premier essai matériel. Selon les informations du Taiwan Economic Daily, l’entreprise viserait un volume de ventes compris entre 40 et 50 millions d’unités dès la première année de commercialisation.

Pour tenir ces cadences, la fabrication serait confiée au géant Foxconn, avec une ligne de production située au Vietnam. Les sources industrielles évoquent une mise sur le marché probable autour de septembre 2026. Sur le plan technique, ces écouteurs devraient intégrer une puce Exynos de Samsung gravée en 2 nm. Cette architecture permettrait un fonctionnement hybride : une partie des requêtes serait traitée directement sur l’appareil (on-device) pour plus de réactivité, tandis que les tâches plus lourdes continueraient de transiter par le cloud d’OpenAI.

Le projet “Gumdrop” en parallèle

Outre les écouteurs « Sweetpea », les rapports font état d’un second chantier matériel mené par OpenAI, baptisé « Gumdrop ». Ce dispositif adopterait un format différent, décrit comme proche d’un stylo ou d’un iPod Shuffle, et serait dépourvu d’écran.

Conçu pour être porté sur soi ou glissé dans une poche, cet appareil miserait sur une suite de capteurs (caméras et microphones) pour offrir une analyse contextuelle de l’environnement. Il serait notamment capable de convertir des notes manuscrites en texte pour les envoyer vers ChatGPT et pourrait communiquer avec d’autres périphériques similaires. Le calendrier pour ce second projet reste toutefois plus flou, avec une fenêtre de sortie estimée entre 2026 et 2027.