Anthropic autorise son IA Claude à prendre le contrôle de votre Mac

Anthropic a lancé une version préliminaire de ses outils Claude Code et Cowork permettant aux abonnés Pro et Max sur macOS de déléguer à l’intelligence artificielle la manipulation directe de leurs fichiers et logiciels.

Anthropic vient d’annoncer une mise à jour de ses outils Claude Code et Claude Cowork : désormais, ces agents d’intelligence artificielle peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur pour exécuter des tâches à votre place.

Concrètement, les deux outils sont capables d’ouvrir des fichiers, de naviguer sur le web et de lancer des outils de développement. Claude peut pointer, cliquer et naviguer dans l’interface comme le ferait un utilisateur humain, qu’il s’agisse de modifier un document ou de gérer des opérations logicielles plus complexes.

Comment ça fonctionne ?

Lorsque la fonctionnalité est activée, Claude privilégie d’abord les connecteurs vers des services déjà pris en charge, comme la suite Google Workspace ou Slack. Si aucun connecteur n’est disponible pour le service visé, l’agent peut tout de même accomplir la tâche demandée en interagissant directement avec l’interface de l’ordinateur.

Anthropic précise que Claude doit en principe demander la permission de l’utilisateur avant chaque action. L’entreprise recommande toutefois de ne pas utiliser cette fonctionnalité pour manipuler des informations sensibles, par mesure de précaution.

Une disponibilité encore limitée

Pour l’instant, cette capacité de contrôle de l’ordinateur n’est accessible qu’aux abonnés Claude Pro et Claude Max, et uniquement sur macOS. La fonctionnalité est déployée en “research preview”, ce qui signifie qu’elle reste en phase expérimentale et sera ajustée au fil du temps en fonction des retours des utilisateurs.

You can now enable Claude to use your computer to complete tasks.



It opens your apps, navigates your browser, fills in spreadsheets—anything you'd do sitting at your desk.



Research preview in Claude Cowork and Claude Code, macOS only. pic.twitter.com/sVymgmtEMI — Claude (@claudeai) March 23, 2026

Elle est également compatible avec Dispatch, une fonction qui permet de donner des instructions à Claude depuis son téléphone, dans une conversation continue entre mobile et ordinateur de bureau.

Un marché de plus en plus disputé

Claude Cowork, lancé en janvier dernier, est une déclinaison de Claude Code, l’agent pensé pour les développeurs, adaptée à un public plus large et moins technique.

Avec cette annonce, Anthropic s’inscrit dans une tendance qui prend de l’ampleur dans le secteur. Plusieurs acteurs se positionnent sur le créneau des agents IA capables de contrôler un ordinateur : Perplexity avec Perplexity Computer, Meta avec Manus, ou encore OpenAI, qui avait racheté OpenClaw, un projet initialement construit sur la technologie de Claude. La course aux agents autonomes s’intensifie, et le contrôle direct de la machine par l’IA en devient un terrain de compétition central.