Google lance une application de recherche expérimentale pour Windows avec IA et Google Lens

Google lance une application expérimentale pour Windows, combinant recherche unifiée (fichiers locaux, web, Google Drive), Google Lens et un mode IA, accessible via un raccourci clavier et actuellement limitée aux États-Unis.

Google vient de dévoiler une nouvelle application pour Windows, marquant un retour inattendu sur le terrain des utilitaires natifs pour PC. Disponible en version expérimentale via le programme Search Labs, cet outil propose une expérience de recherche unifiée, accessible directement depuis le bureau grâce à un raccourci clavier.

Une recherche centralisée et instantanée

L’application se présente sous la forme d’une barre de recherche flottante, activable via le raccourci Alt + Espace. Une fois lancée, elle permet d’effectuer des recherches simultanées dans plusieurs sources : fichiers locaux, applications installées, documents Google Drive et résultats web. L’interface s’affiche en surimpression, sans interrompre l’activité en cours, offrant ainsi une fluidité comparable à des outils comme Spotlight sur macOS.

L’un des atouts majeurs de cette application réside dans son intégration de Google Lens. Les utilisateurs peuvent sélectionner une zone de l’écran pour lancer une recherche visuelle, traduire du texte, extraire des informations depuis des images ou des graphiques, ou encore résoudre des équations mathématiques. Cette fonctionnalité nécessite cependant l’autorisation de lire le contenu de l’écran, ce qui soulève des questions sur la confidentialité. Google précise que ces options restent facultatives et peuvent être désactivées selon les préférences de chacun.

L’intelligence artificielle au service de la productivité

L’application inclut également un mode IA, qui permet d’obtenir des réponses plus détaillées et contextuelles, adaptées aux requêtes complexes. Ce mode supporte les questions de suivi et les demandes multi-parties, transformant la recherche en une interaction plus conversationnelle. Les résultats peuvent être filtrés par catégorie (images, shopping, vidéos) et l’interface propose un choix entre un thème clair ou sombre.

Pour l’instant, l’application est uniquement disponible en anglais et réservée aux utilisateurs américains disposant d’un compte Google personnel. Elle fonctionne sur les PC équipés de Windows 10 ou d’une version plus récente, mais ne prend pas en charge les comptes Workspace.

Une réponse à la concurrence

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de Google pour renforcer sa présence sur les plateformes desktop, face à des concurrents comme Microsoft et Apple. L’outil arrive alors que Microsoft prépare une fonction similaire dans la prochaine mise à jour de Windows 11, baptisée « Palette de commandes Windows ». La concurrence entre les deux géants pourrait ainsi s’intensifier autour des fonctionnalités de recherche intégrées et dopées à l’IA.

Une phase d’expérimentation

Comme souvent avec les projets issus de Google Labs, cette application reste en phase de test. Son avenir dépendra des retours des utilisateurs et de l’évolution des besoins du marché. Google n’a pas encore annoncé de date pour une éventuelle généralisation, ni pour une prise en charge d’autres langues ou régions.