Envie de jouer confortablement sur votre canapé ? Nerdytec lance le Couchmaster Cyboss

Un modèle plus spacieux que le Couchmaster Cybot, pour un confort accru et toujours plus de “snacks”, fait dans des matériaux durables, notamment du bois de bambou teinté avec une peinture à l’eau.

Si vous êtes un joueur de salon, qui apprécie le confort de son canapé, y jouer avec un clavier et une souris n’est hélas pas très confortable. Il existe heureusement des accessoires pour corriger cette triste réalité. Les Couchmaster de Nerdytec par exemple ; l’entreprise annonce la disponibilité de son nouveau modèle Cyboss.

À en croire la marque, c’est essentiellement un Couchmaster Cybot amélioré, plus spacieux. Il propose ainsi une surface d’appui élargie pour supporter toutes les tailles d’ordinateurs portables, plus d’espace de rangement pour les accessoires de jeu et de télétravail ainsi que des coussins adaptés et plus grands pour un meilleur confort sur le canapé. Grâce à ses surfaces d’assise et de support considérablement agrandies, ce Couchmaster Cyboss « s’adapte à toutes les morphologies et même aux positions assises les plus créatives » selon la société. Celle-ci rapporte également que les coussins, recouverts d’un tissu lavable jusqu’à 30 °C, ont aussi été « considérablement agrandis. Des poches fixées de chaque côté des coussins sont désormais disponibles pour ranger une foule d’accessoires, de jeux ou de snacks ». La marque n’oublie pas les boissons, avec la présence d’un porte-gobelet sur la planche.

Des matériaux durables

Outre les améliorations susmentionnées, Nerdytec met en avant d’autres arguments : le recours à des matériaux durables. Ainsi, la surface d’appui du Couchmaster Cyboss est intégralement fabriquée « en bois de bambou durable et teintée de noir avec une peinture à base d’eau ».

Par ailleurs, pour un refroidissement optimal de l’ordinateur portable, de larges fentes d’aération ont été intégrées au centre du support. La nouvelle orientation des fentes d’aération permet de mettre en place une disposition flexible, aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers, selon Nerdytec.

Le Couchmaster Cyboss est dès maintenant disponible en précommande dans la boutique en ligne de Nerdytec, au prix de 149 euros dans l’UE.

Source : communiqué de presse Nerdytec