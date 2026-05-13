Un waterblock avec écran LCD sur de la RAM DDR5 : c’est la prochaine tendance pour les PC haut de gamme ?

Origin Code lève le voile sur un nouveau kit mémoire DDR5 de 48 Go cadencé à 6 200 MT/s, accompagné d’un waterblock doté d’un écran LCD intégré. La société prévoit de présenter l’ensemble au Computex 2026, sans encore communiquer sur les tarifs ni la disponibilité.

© Vortex

Le fabricant de mémoire Origin Code a annoncé une nouvelle déclinaison de sa gamme Vortex : un kit DDR5 de 48 Go composé de deux barrettes de 24 Go, cadencé à 6 200 MT/s avec des timings CL28. La société prévoit de le présenter au salon Computex 2026, accompagné d’un waterblock inédit.

Un kit orienté hautes performances

Alors que les prix de la RAM s’envolent, ce kit de DDR5 ne risque pas d’être donné. Le kit Vortex 48 Go (2x 24 Go) DDR5-6200 fonctionne en CL28 à sa fréquence de base. Il supporte également des profils EXPO dual, avec un deuxième profil permettant d’atteindre 8 000 MT/s en CL36. Origin Code positionne ce kit pour des usages exigeants : création de contenu, multitâche intensif, intelligence artificielle et jeu vidéo.

© Vortex

La gamme Vortex existante propose déjà plusieurs capacités, allant du 32 Go (2x 16 Go) jusqu’au 256 Go (4x 64 Go), avec des fréquences comprises entre 6 000 et 6 200 MT/s et des timings entre CL26 et CL30.

Un waterblock avec écran intégré

La nouveauté la plus marquante reste le waterblock Vortex, conçu spécifiquement pour accompagner ces barrettes. Selon Origin Code, cette solution de refroidissement par eau permettrait de ramener la température moyenne des modules de 66°C environ à 31°C, sous une tension de 1,55 V, soit une réduction significative par rapport à l’ancienne solution qui se limitait à un kit de refroidissement à triple ventilateur.

© Vortex

Le waterblock adopte une configuration à double entrée et une sortie, avec des raccords au filetage standard G1/4. Il intègre par ailleurs un petit écran LCD de 222 x 480 pixels, avec un angle de vision de 178° et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet affichage permet de consulter en temps réel des données de surveillance matérielle.

Quel tarif pour de la RAM avec écran ?

Origin Code présentera l’ensemble de sa gamme Vortex DDR5, dont ce kit 48 Go et le waterblock associé, lors du Computex 2026. Aucune information sur les prix ni sur la date de mise en vente n’a été communiquée pour l’instant.