Bauhütte présente son dernier lit gamer, désormais motorisé

Il y a un peu plus de deux ans, nous découvrions un lit pour joueur conçu par l’entreprise japonaise Bauhütte. Ce modèle était somme toute assez sommaire ; il propose certains éléments de confort, comme des porte gobelets, mais l’ajustement de la position se fait à l’ancienne, par le biais d’un simple coussin. Avec son Electric Gaming Bed BGB-100FA, Bauhütte propose un produit un peu plus sophistiqué ; comme sa désignation l’explicite, il s’ajuste de manière motorisée grâce à une télécommande filaire.

Ce système permet au joueur de s’installer dans une position confortable pour s’adonner à son passe-temps. Le dossier propose un angle d’inclinaison de 60 degrés, de 35 degrés au niveau des jambes. Bien sûr, il est possible de positionner le lit à l’horizontale pour dormir entre deux sessions. Sur les quelques clichés ci-dessus, ce Gaming Bed BGB-100FA s’intègre avec d’autres mobiliers Bauhütte : plateau pour clavier et souris pivotant, étagère de rangement et même mini-frigo.

Un lit d’une largeur de 94 cm

Le lit repose sur des pieds réglables sur trois hauteurs (13,8, 20,8 ou 28,5 cm). Il mesure 94 cm de large, 199 cm de long, pèse 38 kg ; son hôte ne doit quant à lui pas dépasser les 200 kg. En conversion brute, comptez environ 420 euros pour la structure et 620 euros pour le matelas.

Source : Bauhütte