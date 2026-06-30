Google Meet peut désormais prendre des notes à votre place

Résumer vos réunions facilement avec l’IA ? C’est la promesse de Google avec Gemini pour Google Meet.

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Google a annoncé l’extension de sa fonctionnalité “Prendre des notes pour moi” à un nouveau public. Jusqu’ici réservée à certains utilisateurs de Google Workspace, cette option alimentée par Gemini est désormais accessible aux abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra.

Comment ça fonctionne ?

Le principe est assez simple : une fois activée, la fonctionnalité permet à Gemini d’écouter le déroulement d’une réunion, d’en générer un résumé, d’identifier les points d’action et d’enregistrer le tout dans un document Google Doc, automatiquement sauvegardé dans le Drive de l’utilisateur.

À l’issue de la réunion, l’organisateur reçoit également un récapitulatif par e-mail. Les notes peuvent aussi être associées à l’événement correspondant dans Google Agenda, selon la configuration choisie et les paramètres de partage. La fonctionnalité est disponible aussi bien sur la version web de Google Meet que sur mobile.

Une activation manuelle et un système de notification

La prise de notes automatique n’est pas activée par défaut. Les utilisateurs doivent la lancer manuellement, via l’icône en forme de crayon dans l’interface de Meet, ou la configurer à l’avance depuis les paramètres de réunions. Par ailleurs, tous les participants sont informés dès que la fonctionnalité est enclenchée.

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Pour les comptes professionnels ou scolaires, les administrateurs disposent d’un contrôle supplémentaire : ils peuvent restreindre l’accès à cette option et exiger un consentement explicite des participants avant toute prise de notes, tout enregistrement ou toute transcription.

Langues supportées et limites

La fonctionnalité prend actuellement en charge huit langues : l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol.

En revanche, une seule langue peut être utilisée par réunion. Les échanges multilingues ne sont pas encore supportés. Google recommande par ailleurs d’utiliser l’outil pour des réunions d’une durée comprise entre 15 minutes et huit heures.

Un contexte concurrentiel

Cette extension intervient dans un marché où les assistants IA intégrés aux outils de visioconférence se multiplient. Microsoft Teams propose déjà Copilot, capable de résumer des réunions et de mettre en avant des points clés, tandis que Zoom a intégré son AI Companion, qui génère lui aussi des résumés de réunions depuis ordinateur et mobile.

La fonctionnalité avait été lancée une première fois en 2024, dans le cadre d’un déploiement limité à certains utilisateurs Workspace. Google l’a depuis enrichie, notamment en permettant son activation directement lors de la création d’un événement dans Google Agenda.