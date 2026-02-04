Google Gemini devrait intégrer une fonctionnalité qui va révolutionner vos vacances

L’analyse du code de la version 17.4.66 de l’application Google révèle le développement d’une fonctionnalité, pour l’instant inactive, permettant aux utilisateurs d’intégrer des zones cartographiques visuelles directement dans les requêtes de l’interface Gemini.

Une analyse technique de la dernière mise à jour de l’application Google indique que l’entreprise développe une nouvelle méthode d’interaction pour son assistant d’intelligence artificielle, Gemini. Selon les données extraites du code source, cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de joindre une zone géographique visuelle à leurs requêtes, modifiant ainsi la manière dont l’IA traite les demandes liées à la localisation.

Une nouvelle option dans l’interface de pièces jointes

L’examen de la version 17.4.66 de l’application Google a mis en évidence la présence d’un nouveau bouton intitulé « Map » (Carte) au sein de l’interface utilisateur. Ce dernier a été repéré dans la section dédiée aux pièces jointes, où figurent actuellement les options d’ajout de fichiers et d’images.

À l’heure actuelle, l’élément visuel apparaît grisé et inactif. Il ne permet aucune interaction utilisateur, confirmant que la fonctionnalité est en phase de développement ou de test interne et n’a pas encore été déployée publiquement.

Évolution des modalités de recherche

L’implémentation de cette fonctionnalité marquerait une évolution par rapport au fonctionnement actuel de Gemini, qui devrait par ailleurs alimenter Siri d’Apple. Aujourd’hui, pour effectuer une recherche géographique (par exemple, “trouver des cafés à Paris”), l’utilisateur doit formuler sa demande textuellement. Cette méthode peut entraîner des imprécisions si la zone n’est pas clairement nommée.

L’option “Map Area” suggérée par le code permettrait de contourner les descriptions vagues en autorisant une sélection visuelle des limites de la recherche. De plus, la présence de la chaîne de caractères “Current location” laisse entendre la possibilité d’interactions en un clic basées sur la position immédiate de l’utilisateur, facilitant la découverte de lieux d’intérêt à proximité.

Disponibilité et déploiement

Aucune information officielle concernant une date de sortie n’a été communiquée par Google. Ni la nouvelle interface de saisie redessinée, ni le bouton d’attachement cartographique ne sont actifs pour les utilisateurs finaux à ce stade. Ces éléments restent pour l’instant limités au code sous-jacent de l’application.