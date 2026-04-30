Cette nouvelle fonction de Gemini va vous faciliter la vie et vous rendre encore plus rapide

Charles Gouin-Peyrot
Charles Gouin-Peyrot

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Gemini devaient copier-coller manuellement les contenus générés par l’assistant pour les exploiter dans d’autres applications. Google vient de corriger ce point faible en dotant Gemini de la capacité à créer et exporter des fichiers dans une dizaine de formats différents, dont Word, Excel et PDF, directement depuis le chat.

google gemini génère documents word

Google a annoncé le 29 avril 2026 que son assistant Gemini est maintenant capable de créer et d’exporter des fichiers téléchargeables directement depuis l’interface de chat, une fonctionnalité qui faisait jusqu’ici défaut à l’outil.

Une fonctionnalité qui manquait depuis longtemps

Pendant un certain temps, des assistants concurrents comme Microsoft 365 Copilot ou ChatGPT permettaient déjà à leurs utilisateurs de générer des documents directement depuis une conversation. Gemini, lui, n’offrait pas cette possibilité, ce qui obligeait les utilisateurs à copier manuellement le contenu produit par l’assistant, puis à le reformater dans une application tierce. Avec cette mise à jour, Google supprime cette contrainte.

L’annonce a été faite par le PDG de Google, Sundar Pichai, via un message publié sur X :

« Vous pouvez maintenant demander à Gemini de créer des Docs, Sheets, Slides, des PDF et bien d’autres formats directement dans votre chat. Plus besoin de copier, coller ou reformater, il suffit de formuler une invite et de télécharger. »

Les formats pris en charge

La liste des formats disponibles à l’export est assez large. Du côté des documents, Gemini prend en charge Google Docs, Google Slides, Microsoft Word (.docx), le PDF, le texte brut (TXT) et le format RTF.

Pour les tableurs, les utilisateurs peuvent exporter vers Google Sheets, Microsoft Excel (.xlsx) ou en CSV. Des formats plus techniques sont également disponibles, comme LaTeX et Markdown.

Comment ça fonctionne ?

L’utilisation de la fonctionnalité reste simple. L’utilisateur soumet une demande dans le chat, par exemple « Crée un document de proposition » ou « Rédige une liste de tâches pour un projet », et Gemini génère le contenu directement dans la conversation.

Une option d’export apparaît ensuite, permettant de télécharger le fichier sur l’appareil ou de l’enregistrer dans Google Drive. Il est également possible de soumettre une photo de notes manuscrites et de demander à Gemini de les convertir en PDF.

Disponibilité

Selon Google, le déploiement est global et concerne l’ensemble des utilisateurs de l’application Gemini : les clients Google Workspace, les abonnés Workspace Individual, ainsi que les titulaires d’un compte Google personnel connecté à l’application.

Gemini Google
Charles Gouin-Peyrot
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Geek incarné depuis le début de mon existence, j'ai une passion totalement assumée pour tout…

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