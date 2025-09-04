Google invite Gemini dans votre maison avec Nest et Google Home, pourquoi faire ?

Google invite Gemini à votre domicile dans ses caméras Nest et ses écrans Google Home connectés. L’idée, répondre efficacement à Amazon qui a déjà lancé son IA dans Alexa.

Après le lancement de ses nouveaux smartphones Pixel lors de son événement Made by Google le mois dernier, Google prépare l’arrivée de son assistant intelligent Gemini au sein de ses enceintes connectées Google Home à partir du 1er octobre. Cette évolution s’accompagne de rumeurs concernant une nouvelle génération d’appareils domestiques intelligents, incluant des caméras Nest et une sonnette connectée.

Une gamme d’appareils boostés par l’intelligence artificielle

Bien que Google n’ait pas officiellement confirmé les détails des nouveaux produits, des informations suggèrent l’arrivée prochaine de caméras intérieures et extérieures Nest, ainsi qu’une sonnette connectée, tous équipés de fonctionnalités basées sur l’IA Gemini. Selon des sources spécialisées, la nouvelle caméra intérieure Nest enregistrerait en 2K HDR et offrirait un zoom numérique jusqu’à 6x. Les caméras Nest et la sonnette intégreraient également une fonctionnalité baptisée « Résumés quotidiens », qui compile les événements enregistrés au cours de la journée.

Is that you, Gemini? Come in and make yourself at Home 🏠



Sign up for updates: https://t.co/V85WgPJvQN pic.twitter.com/JJaVRW385A — Made by Google (@madebygoogle) September 2, 2025

Un autre ajout notable concerne le stockage local sur la caméra intérieure Nest. Bien que cette option ne remplace pas totalement l’abonnement payant Nest Aware, elle permettrait de conserver jusqu’à une heure de vidéo en local en cas de perte de connexion internet. Les nouveaux appareils devraient aussi proposer des « alertes intelligentes », capables de distinguer les présences humaines, animales ou véhicules, et d’avertir l’utilisateur en conséquence.

Une transition vers Gemini pour Google Home

Cette mise à jour marque le passage de l’écosystème domestique de Google de l’assistant vocal Google Assistant vers Gemini, une IA plus avancée, déjà déployée sur les smartphones Pixel. Cette transition vise à uniformiser les capacités d’intelligence artificielle au sein de l’écosystème Google, en offrant des interactions plus naturelles et une automatisation renforcée entre les différents appareils : caméras, sonnettes et enceintes connectées.

Google envisagerait par ailleurs de restructurer son offre d’abonnement Nest Aware, en la divisant en deux formules distinctes : Home Premium et Home Premium Advanced. Les détails concernant les fonctionnalités et les tarifs de ces nouvelles offres n’ont pas encore été précisés.

Google répond à la concurrence, en priorité à Amazon

En intégrant Gemini à ses appareils domestiques, Google cherche à concurrencer les solutions d’Amazon, notamment les enceintes Echo équipées d’Alexa. L’objectif est de proposer une expérience plus fluide et mieux intégrée, tout en étendant les fonctionnalités d’IA jusqu’alors réservées à ses téléphones haut de gamme.