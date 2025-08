MSI Claw A8 : les benchmarks sont formels, Le Ryzen Z2 Extreme surpasse le Core Ultra 7 258V

MSI a récemment dévoilé le Claw A8, une console portable qui succède au Claw 8 AI+ sorti en 2024. Des benchmarks préliminaires réalisés par le testeur chinois Golden Pig Upgrade montrent des améliorations notables en termes de performance, particulièrement dans les jeux populaires à des niveaux de puissance typiques pour les appareils portables.

Un processeur solide

Le Claw A8, équipé du nouveau processeur Ryzen Z2 Extreme ‘Strix Point’ d’AMD, a démontré des performances supérieures dans presque tous les jeux testés à 17W. Les tests, menés sur dix jeux en résolution 1080p, montrent que le Claw A8 offre des taux de rafraîchissement moyens plus élevés et des performances similaires ou meilleures en termes de 1% lows, un indicateur de fluidité. Parmi les titres où le Claw A8 se distingue, on trouve Far Cry 6, Monster Hunter Wilds, Shadow of the Tomb Raider, Elden Ring, Cyberpunk 2077 et Resident Evil Village.

En revanche, le Claw 8 AI+, qui utilise le SoC Core Ultra 7 258V ‘Lunar Lake’ d’Intel, a montré de meilleurs résultats dans Hitman 3, affichant 32,1 images par seconde contre 32 pour le Claw A8. Il a également offert de meilleurs 1% lows dans Mount & Blade 2 et F1 24, suggérant une meilleure régularité dans le rendu des images pour ces jeux. Bien que les différences soient minimes, elles indiquent que la supériorité d’AMD n’est pas absolue et que le processeur d’Intel peut encore exceller dans certains titres.

AMD Ryzen Z2 Extreme@17W (MSI Claw A8)

vs

Des tests supplémentaires ont été effectués à 30W pour évaluer l’évolution des performances lorsque les consoles sont branchées sur une source d’alimentation. Bien que cela n’ait pas radicalement changé le classement général, le Claw 8 AI+ a offert des taux de rafraîchissement légèrement supérieurs dans cinq des jeux testés.

Un CPU basé sur l’architecture zen 5

Le Ryzen Z2 Extreme du Claw A8 combine trois cœurs de performance Zen 5 et cinq cœurs d’efficacité Zen 5c, couplés à un GPU Radeon 890M doté de 16 unités de calcul RDNA 3.5. À l’inverse, le Claw 8 AI+ utilise le Core Ultra 7 258V d’Intel, qui intègre quatre cœurs de performance Lion Cove et cinq cœurs d’efficacité Skymont, ainsi qu’un GPU Arc basé sur huit cœurs Xe2.

Les deux consoles, Claw A8 et Claw 8 AI+, sont actuellement vendues entre 900 et 1000 dollars, un positionnement tarifaire cohérent compte tenu de leurs performances similaires dans la plupart des jeux. Cependant, le modèle plus récent, le Claw A8, semble être le choix le plus judicieux pour la plupart des joueurs, offrant des performances légèrement supérieures dans la plage cruciale de 15 à 20W et un TDP plus élevé de 35W, offrant une marge supplémentaire lors de l’utilisation sur secteur.