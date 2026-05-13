En toute discrétion, Asus lance une nouvelle RTX 5090 au design incroyable

La carte graphique adopte un design inspiré de la Founders Edition de NVIDIA, avec un facteur de forme de 2,5 slots et un système de refroidissement au métal liquide.

ASUS a mis en ligne, sans annonce particulière, sa carte graphique ProArt GeForce RTX 5090 32 Go GDDR7 OC Edition. Le modèle était pourtant déjà apparu lors du CES plus tôt cette année, mais c’est désormais sa page officielle sur le site d’ASUS qui confirme sa disponibilité.

Un design calqué sur la Founders Edition

La GeForce RTX 5090 Founders Edition de NVIDIA avait suscité un certain intérêt pour son encombrement limité à deux slots, rendu possible notamment par un backplate doublement ventilé facilitant la circulation de l’air. Asus s’est appuyé sur cette même philosophie pour concevoir sa ProArt RTX 5090 OC.

La carte occupe 2,5 slots d’épaisseur, soit un demi-slot de plus que la Founders Edition, mais elle reste plus compacte que la majorité des autres versions de la RTX 5090 actuellement sur le marché. Elle embarque deux grands ventilateurs Axial-Tech montés en face avant, ainsi que le même backplate doublement ventilé. ASUS a par ailleurs conservé le même emplacement et la même orientation des connecteurs que sur la Founders Edition, ce qui la rapproche visuellement du modèle de référence de NVIDIA.

Le refroidissement est complété par une chambre à vapeur et du métal liquide appliqué directement sur la puce GPU, une solution qui vise à améliorer les transferts thermiques.

Quelques ajouts par rapport à la version FE

Malgré cette proximité de conception, ASUS a intégré plusieurs éléments supplémentaires absents de la Founders Edition. La carte dispose d’un double commutateur BIOS, permettant de basculer entre un mode Performance (P) et un mode Silencieux (Q). Elle intègre également un port USB Type-C, qui peut s’avérer utile pour connecter certains moniteurs portables ou écrans compatibles avec ce type de branchement.

Sur le plan des fréquences, la ProArt RTX 5090 OC affiche 2 482 MHz en mode par défaut et jusqu’à 2 512 MHz en mode OC, des valeurs légèrement supérieures à celles de la Founders Edition. Pour le reste des spécifications, mémoire, nombre de cœurs CUDA, TDP, la carte reste identique aux autres versions de la RTX 5090.

Prix non communiqué

Asus n’a pour l’instant pas communiqué de tarif officiel pour ce modèle. À titre de comparaison, la plupart des RTX 5090 disponibles sur le marché se négocient actuellement au-dessus de 4 000 euros. La ProArt, positionnée comme une version soignée et compacte, ne devrait pas faire exception à cette tendance.