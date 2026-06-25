Pour le Prime Day, le prix de ces smartphones est en chute libre sur Amazon

Vous cherchez un nouveau smartphone ? Les promotions du Prime Day sur Amazon vont certainement vous plaire. Nous avons trouvé pour vous, trois smartphones en promotion, pour tous les budgets. Les trois appareils en question sont nettement sous la barre des 1000 euros, avec un prix encore jamais vu pour un iPhone. De quoi faire de belles économies, tout en s’offrant un smartphone tout neuf.

iPhone Air : pour la première fois sous les 800€

L’iPhone Air se positionne comme le modèle le plus fin de la gamme iPhone 17, avec une épaisseur de 5,64 mm et un poids de 165 g. Il embarque la puce A19 Pro, la même que sur les modèles Pro, avec un CPU 6 cœurs, un GPU 5 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs. L’écran OLED Super Retina XDR de 6,5 pouces affiche une résolution de 2 736 x 1 260 pixels à 460 ppp, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu’à 120 Hz via ProMotion. Le châssis est en titane, le dos en Ceramic Shield, et la certification IP68 garantit une résistance à l’eau jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes.

Côté photo, l’iPhone Air embarque un unique capteur principal Fusion 48 MP (f/1,6, OIS) avec un zoom optique 2x sans ultra grand-angle, ce qui le différencie nettement de l’iPhone 17 standard et des modèles Pro. La caméra frontale Center Stage monte à 18 MP avec autofocus. La batterie annonce jusqu’à 27 heures de lecture vidéo selon Apple, extensible à 40 heures avec la batterie MagSafe vendue séparément. Seul haut-parleur, pas de prise jack, eSIM uniquement : l’iPhone Air fait des concessions assumées pour atteindre ce format. Il est disponible en 256 Go, 512 Go et 1 To. Vendu 1229€ initialement, son prix chute à 799€ pour le Prime Day.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro à moins de 340€

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G est un smartphone milieu de gamme équipé du SoC MediaTek Dimensity 7400 (2,6 GHz), associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage dans la configuration testée ici, la RAM étant extensible jusqu’à 24 Go via la fonction d’extension logicielle de HyperOS 2. L’écran AMOLED de 6,83 pouces affiche une résolution 1,5K (1560 x 2400 pixels environ) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité crête annoncée à 3 200 nits. La double certification IP66/IP68 (validée par TÜV SÜD jusqu’à 2 mètres pendant 24 heures) est notable pour ce segment de prix. À noter : le chargeur n’est pas inclus dans la boîte.

Le point fort revendiqué est la photo, avec un capteur principal de 200 MP associé à un grand capteur de 1/1,4 pouce. La batterie silicium-carbone de 6 580 mAh est compatible charge rapide 45 W et charge inversée 22,5 W. Le tout tourne sous HyperOS 2.

Google Pixel 10a : 100€ de promotion

Le Google Pixel 10a est un smartphone milieu de gamme sous Android 16, équipé du SoC maison Google Tensor G4. Il propose un écran de 6,3 pouces en résolution Full HD+ (1080 x 2424 pixels) à 60 Hz, une fréquence de rafraîchissement fixe, sans ProMotion ni 90/120 Hz, ce qui le distingue des modèles plus premium. La certification IP68 est au rendez-vous, tout comme la connectivité 5G. Le stockage est disponible en 128 ou 256 Go, sans extension possible. Google s’engage sur sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité, un argument de poids dans cette gamme de prix.

Côté autonomie, Google annonce plus de 30 heures, ce qui est cohérent avec les retours utilisateurs constatant généralement une journée et demie à deux jours d’utilisation standard. L’appareil photo repose sur un double capteur arrière, sans détails publics exhaustifs disponibles sur la page Amazon, mais inclut les fonctions IA de Google Photos (suppression d’objets, Coach Photo). La puce Tensor G4 intègre également Gemini Live pour les usages IA. Initialement à 549€, le prix du smartphone chute pour le Prime Day.