iPhone Fold : l’écran est prêt, mais ces deux pièces bloquent toujours le lancement

Apple aurait finalisé la conception de l’écran et le processus d’assemblage de son iPhone pliant, mais la charnière et la batterie restent des points critiques avant toute production de masse.

Apple poursuivrait discrètement le développement de son premier iPhone pliant, un projet largement évoqué depuis plusieurs années. Selon une nouvelle rumeur circulant en Chine, l’entreprise aurait finalisé la conception de l’écran et le processus d’assemblage associé. Ces avancées marquent une étape importante, mais deux éléments essentiels — la charnière et la batterie — ne seraient pas encore prêts pour une production à grande échelle.

Une ligne d’assemblage déjà prévue

D’après les informations issues du réseau social Weibo, Foxconn aurait déjà mis en place une ligne d’assemblage dédiée à l’écran du futur iPhone Fold. Ce composant est présenté comme l’un des plus complexes du projet, Apple cherchant à proposer une dalle sans marque de pliure visible. Samsung serait toujours pressenti comme fournisseur exclusif pour l’écran interne de 7,74 pouces et l’écran externe de 5,49 pouces, des caractéristiques qui concernent encore des prototypes et pourraient évoluer d’ici la phase industrielle.

Malgré ces progrès, la charnière demeure une source d’incertitude. Plusieurs rapports antérieurs évoquaient l’utilisation d’un matériau de type métal liquide, choisi pour sa résistance aux torsions répétées. Si Apple aurait finalement réussi à stabiliser ce mécanisme et à en réduire le coût à une fourchette estimée entre 70 et 80 dollars, la firme hésiterait encore à lancer sa production à grande échelle. Les raisons précises de cette prudence n’ont pas été confirmées.

Une grosse batterie qui pourrait poser problème

La batterie pose également question. Les premiers tests utiliseraient un module dont la capacité oscillerait entre 5 400 mAh et 5 800 mAh, supérieure à celle des modèles actuels haut de gamme d’Apple. Cette montée en capacité s’expliquerait par la présence de composants internes plus nombreux et soumis à des contraintes inhabituelles, notamment lors des pliages successifs. Apple appliquerait une politique de qualité renforcée pour écarter tout risque de déformation ou de perforation.

L’entreprise est d’autant plus vigilante que le marché a déjà connu des incidents, à l’image du cas récent du Pixel 10 Pro Fold, dont un exemplaire s’est enflammé lors d’un test de résistance mené par un vidéaste spécialisé. Un accident qu’Apple cherche à éviter, quitte à ralentir le calendrier du projet.

En l’état, l’iPhone Fold semble avancer, mais plusieurs zones d’ombre subsistent quant à son lancement. Les prochaines semaines pourraient apporter de nouvelles indications sur la progression de la charnière et la sélection d’un fournisseur pour la batterie.