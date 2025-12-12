L’iPhone 17 Pro humilie les smartphones gaming Android sur leur propre terrain

Malgré l’artillerie lourde de refroidissement du RedMagic 11 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et sa puce A19 Pro offrent une fluidité supérieure et une meilleure résolution sur Where Winds Meet, prouvant une nouvelle fois que l’optimisation logicielle l’emporte sur la force brute.

On pourrait croire qu’en 2025, un smartphone équipé d’un ventilateur dédié, d’évents d’aération et d’un refroidissement liquide écraserait un téléphone au design passif fermé hermétiquement. C’est la logique même du hardware : plus d’air, plus de puissance, moins de chauffe. Eh bien, Where Winds Meet vient de prendre cette logique et de la jeter par la fenêtre.

Le titre d’Everstone Studio, qui cartonne déjà avec ses 9 millions de téléchargements sur PC et PS5, vient de débarquer sur mobile. C’est magnifique, c’est vaste, et c’est surtout un crash-test impitoyable pour nos processeurs. Et à la surprise générale, c’est l’iPhone 17 Pro Max qui s’en sort le mieux.

La guerre des “1% Lows”

Soyons clairs : afficher 60 FPS en moyenne, tout le monde sait le faire aujourd’hui. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 du RedMagic 11 Pro et l’A19 Pro d’Apple tiennent tous les deux la cadence. Le vrai nerf de la guerre, ce sont les micro-saccades, ces chutes brutales de framerate qui vous sortent de l’immersion. C’est ce qu’on mesure avec les “1% lows”.

©WCCFTech

Les tests initiaux réalisés par Dame Tech sont sans appel. Lors des combats de boss, là où le GPU souffre le plus, l’iPhone maintient ses chutes minimales à 57 FPS. C’est quasi imperceptible à l’œil nu. En face ? Le RedMagic tombe à 48 FPS.

Ça semble peu sur le papier. En jeu, c’est la différence entre une esquive fluide et une action qui broute. Le plus ironique ? L’iPhone fait tourner le jeu à une résolution native supérieure. Il calcule plus de pixels, chauffe moins (apparemment), et reste plus stable. C’est une claque technique.

Les optimisations d’Apple au top ?

Comment expliquer qu’un téléphone conçu spécifiquement pour le jeu, le RedMagic 11 Pro, se fasse doubler ? La chauffe n’est même pas en cause. Le système de refroidissement actif fait son travail, le Snapdragon ne throttle pas (ne baisse pas sa fréquence pour refroidir). Le problème est ailleurs.

©WCCFTech

On touche ici aux limites de l’optimisation brute. L’architecture de l’A19 Pro semble tout simplement mieux dialoguer avec le code du jeu. C’est d’autant plus flagrant que Where Winds Meet n’est pas un modèle de finition. Même sur un laptop équipé d’une RTX 4090, avec le DLSS activé, on note des accrocs quand on coupe des bambous ou qu’on traverse certaines zones denses.

Si une RTX 4090 toussote, on peut pardonner au Snapdragon d’avoir le hoquet. Mais le fait que la puce d’Apple lisse ces imperfections mieux que la concurrence montre une maîtrise de l’architecture hardware/software qui reste, 15 ans après les débuts du smartphone moderne, la chasse gardée de Cupertino.

Je jette mon Android au profit d’un iPhone ?

Ne jetez pas votre flagship Android par la fenêtre. Il est très probable que des patchs futurs viennent corriger le tir pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Everstone Studio a encore du travail pour polir son moteur, que ce soit sur PC ou mobile.

Toutefois, vous pouvez avoir tous les ventilateurs RGB et les chambres à vapeur du monde, si le silicium et le code ne dansent pas le même tango, l’expérience utilisateur en pâtira. Aujourd’hui, si vous voulez la meilleure version portable de cette épopée chinoise, c’est dans l’écosystème d’Apple qu’elle se trouve.