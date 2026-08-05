CXMT : le fabricant chinois de mémoire DRAM affiche une croissance insolente de plus de 700%

La croissance du géant chinois CXMT est aberrante, mais fait suite à la très forte demande en puces et en mémoires RAM. Le fabricant est sur le point de rejoindre les trois leaders du marché, quitte à en laisser un sur le côté.

CXMT est l’un des principaux fabricants chinois de mémoire RAM. © CXMT

Le fabricant chinois de mémoire CXMT a enregistré la croissance la plus rapide parmi tous les producteurs mondiaux de DRAM au cours du deuxième trimestre 2026, selon des données publiées par le cabinet d’analyse Counterpoint Research. Sur un an, son chiffre d’affaires dans ce secteur a progressé de 716 %, porté par une demande intérieure soutenue en Chine et par une expansion de ses capacités de production.

Samsung reprend la tête, SK Hynix recule

Dans le même temps, le marché mondial de la DRAM a connu plusieurs mouvements notables. Samsung a regagné du terrain pour s’établir à 39 % de parts de marché en termes de revenus, redevenant ainsi le premier fabricant mondial de mémoire DRAM.

Cette progression s’est faite au détriment de SK Hynix, dont la part de marché a reculé de 13 points de pourcentage en glissement annuel pour tomber à 26 %, et ce malgré une hausse de ses revenus de 214 % sur la même période. De son côté, Micron a atteint 25 % de parts de marché, se rapprochant ainsi très près du niveau de SK Hynix.

CXMT dans le viseur des grands acteurs

Derrière CXMT, c’est le taïwanais Nanya Technology qui affiche la deuxième plus forte progression, avec une hausse de revenus de 690 % sur le trimestre.

Counterpoint Research attribue la performance de CXMT à deux facteurs principaux : la vigueur de la demande domestique chinoise et l’élargissement de ses capacités industrielles. Depuis son introduction en bourse plus tôt cette année, l’entreprise a affiché des ambitions de croissance marquées. Des rapports indiquent qu’elle serait en phase préliminaire de construction d’une nouvelle usine à Pékin.

Par ailleurs, selon les informations mentionnées dans l’analyse de Counterpoint, Apple s’intéresserait à un approvisionnement en puces mémoire auprès de CXMT, dans un contexte de tensions générales sur le marché qui ont conduit le fabricant américain à relever ses prix.

© CXMT

Des rapports évoquent également des avancées de CXMT dans la production de mémoire LPDDR6, ce qui placerait l’entreprise parmi les fabricants capables de produire des puces parmi les plus récentes technologiquement.

Une recomposition possible du marché mondial

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, a estimé que l’expansion en cours pourrait permettre à CXMT de modifier l’équilibre du marché mondial de la mémoire.

Il a déclaré que « la question n’est pas de savoir “comment” mais “quand” CXMT sera en mesure d’intégrer le club des trois grands de la mémoire », en référence à Samsung, SK Hynix et Micron, qui dominent actuellement le secteur.