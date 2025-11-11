L’iPhone Air déjà abandonné ? Apple stoppe net sa production

Apple aurait suspendu la production de l’iPhone Air face à des ventes décevantes, laissant planer le doute sur l’avenir de ce modèle ultra-fin.

Apple aurait décidé d’interrompre la production de son iPhone Air, selon des informations publiées par The Information. Cette décision intervient alors que les ventes du modèle, présenté comme une version plus fine des iPhone traditionnels, ne semblent pas avoir atteint les attentes du constructeur.

Une baisse de la production et des ventes décevantes

D’après les informations disponibles, Apple a demandé à ses partenaires industriels de réduire fortement la production. Chez Foxconn, seul un petit nombre de lignes reste actif pour le moment, avant un arrêt complet prévu d’ici la fin du mois. L’autre assembleur, Luxshare, aurait déjà cessé la production en octobre. Ces réductions suivent les estimations de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui évoquait une baisse de capacité de plus de 80 % pour les fournisseurs liés à ce modèle.

Lancé avec prudence, l’iPhone Air ne représentait que 10 % des lignes de production totales d’iPhone, Apple anticipant un démarrage plus lent que ses autres modèles. Selon les données du Consumer Intelligence Research Partners, l’iPhone Air n’a représenté que 3 % des ventes d’iPhone en septembre, contre 9 % pour l’iPhone 17 Pro et 12 % pour le 17 Pro Max. Ces résultats auraient conduit Apple à suspendre la production afin de réévaluer la stratégie autour de cette gamme.

Pas d’iPhone Air 2 ?

Toujours selon The Information, Apple aurait décidé de ne pas lancer l’iPhone Air 2 à l’automne 2026, période où sortira le reste de la gamme iPhone 18. L’avenir du modèle demeure flou, certains projets de développement portant le nom de code interne V62 étant toujours en cours, mais sans calendrier de sortie précis.

Updated September 2026 iPhone lineup:

iPhone 18

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Ultra (Fold)



Looks like the base iPhone 18 will no longer be delayed to Spring 2027 alongside the 18e.



iPhone Air 2 is now canceled. Absolute insanity! https://t.co/PnPFNpzf6K — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) November 10, 2025

Peu de communication concernant l’iPhone Air

Lors de la dernière conférence sur les résultats trimestriels, Tim Cook n’a pas souhaité commenter les performances commerciales de l’iPhone Air. Le PDG d’Apple s’est limité à évoquer une « bonne réception » de la gamme iPhone 17 dans son ensemble.

Les faibles ventes de ce modèle montrent que les utilisateurs se focalisent sur les performances plutôt que la finesse de l’appareil. Appareil photo réduit, batterie limitée, le smartphone ultra fin d’Apple a bien des défauts quand on peut avoir un iPhone 17 Pro à peine quelques dizaines d’euros plus cher.