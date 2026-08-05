Gigabyte augmente ses prix de cartes graphiques de 20 à 40 %, un revendeur annule des précommandes

Un revendeur japonais a confirmé une hausse tarifaire significative appliquée par Gigabyte sur ses cartes graphiques, entraînant l’annulation de plusieurs commandes déjà passées.

Le revendeur japonais CFD-BIZ a publié un avis officiel, daté du 28 juillet 2026, informant ses clients d’une révision des prix des produits GPU de la marque Gigabyte. Cette hausse, entrée en vigueur le 1er août 2026, se situe entre 20 et 40 % selon les modèles concernés. L’avis mentionne explicitement des révisions tarifaires allant de 120 % à 140 % du prix précédent, ce qui correspond à une augmentation nette de 20 à 40 %.

Des commandes existantes annulées

La mise en place de cette révision a eu des conséquences directes pour certains clients. Toutes les commandes passées à partir du 1er août sont automatiquement soumises aux nouveaux tarifs.

Mais des commandes antérieures à cette date sont également concernées : CFD-BIZ a prévenu ses clients que certaines d’entre elles pourraient ne pas être honorées, selon la situation propre à chaque commande.

Des hausses de prix à la chaîne

Cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large de tensions sur les prix des composants. Selon les informations rapportées, Nvidia aurait déjà procédé à des hausses tarifaires sur ses GeForce RTX 50 en Chine, et AMD aurait fait de même sur sa gamme RX 9000, après en avoir retardé la commercialisation. Les deux fabricants auraient ainsi mis en place au moins deux ajustements de prix cette année.

La hausse actuelle serait notamment liée à une augmentation des prix des mémoires DRAM. Les stocks constitués avant cette révision semblent avoir été épuisés, si bien que le nouvel approvisionnement arrive à des coûts plus élevés, qui se répercutent mécaniquement sur le prix de vente au détail.

Un marché du PC sous pression

Les prix des GPU avaient déjà progressé de 20 à 30 % par rapport aux niveaux d’avant la période de tension sur les mémoires, parfois désignée sous le terme de “RAMpocalypse”.

La hausse des prix de la DDR5 avait déjà conduit une partie des acheteurs potentiels à repousser leurs projets d’assemblage de PC, voire à prendre des composants de gamme inférieure. L’ajout d’une nouvelle hausse sur les cartes graphiques risque de réduire davantage le nombre de personnes en mesure de s’équiper en composants récents.