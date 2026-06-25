Prime Day : la serrure connectée SwitchBot Ultra Vision Pro perd 60 € et passe à 259,99 €

Si vous souhaitez sécuriser votre logement tout en vous débarrassant définitivement des clés, le Prime Day est le bon moment pour franchir le pas. La SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo est actuellement proposée à 259,99 € au lieu de 319,99 €, soit une remise de 60 € (près de 19 %). Cette offre concerne […]

Si vous souhaitez sécuriser votre logement tout en vous débarrassant définitivement des clés, le Prime Day est le bon moment pour franchir le pas. La SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo est actuellement proposée à 259,99 € au lieu de 319,99 €, soit une remise de 60 € (près de 19 %).

Cette offre concerne le pack complet qui réunit la serrure Lock Ultra, le Keypad Vision Pro et le Hub Mini compatible Matter.

Voir l’offre sur Amazon

La principale innovation de cette serrure connectée réside dans son système d’identification biométrique. Elle combine une reconnaissance faciale 3D et un scanner des veines de la paume. Vous pouvez également ouvrir la porte via votre empreinte digitale, un code, votre smartphone, une commande vocale ou encore votre Apple Watch. Au total, jusqu’à 19 méthodes de déverrouillage sont disponibles.

Se fixe sur la serrure existante

L’installation constitue également un point fort. Comme les autres serrures de la marque, la Lock Ultra vient se fixer sur la serrure existante sans remplacer le cylindre ni réaliser de travaux importants. Une solution intéressante pour les propriétaires comme pour les locataires souhaitant moderniser leur porte d’entrée rapidement.

Le Hub Mini fourni assure la compatibilité avec les principaux écosystèmes domotiques, notamment Matter, Apple Home, Amazon Alexa et Google Home. La serrure peut ainsi être intégrée à des scénarios d’automatisation, par exemple pour ouvrir automatiquement la porte à votre arrivée ou vérifier son état à distance.

Pendant le Prime Day, le tarif passe donc de 319,99 € à 259,99 €. Si ce pack reste un investissement, cette remise de près de 19 % permet de s’équiper de l’une des serrures connectées les plus avancées du marché à un prix nettement plus attractif.