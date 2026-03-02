Wi-Fi 8 : des débits doublés et une portée triplée, trop beau pour être vrai ?

Qualcomm a dévoilé au MWC 2026 sa puce FastConnect 8800, préfigurant la future norme Wi-Fi 8 (802.11bn) qui mise sur l’intelligence artificielle et une architecture matérielle renforcée pour doubler les débits et tripler la portée du signal par rapport aux standards actuels.

En marge du Mobile World Congress 2026, qui se tient à Barcelone, Qualcomm a présenté sa puce FastConnect 8800, conçue pour prendre en charge le Wi-Fi 8 (norme 802.11bn). Le fabricant américain affirme que cette puce offrira des débits et une portée nettement supérieurs à ceux de la génération actuelle, tout en intégrant plusieurs technologies sans fil complémentaires. Toutefois, la concrétisation de ces promesses pour le grand public pourrait prendre encore plusieurs années.

Ce que promet la puce FastConnect 8800

Lors d’un briefing organisé avec des journalistes en amont du salon barcelonais, Qualcomm a détaillé les caractéristiques techniques de son nouveau composant. La puce FastConnect 8800 ne se limite pas au Wi-Fi 8 : elle intègre également la prise en charge du Bluetooth 7, ainsi que les dernières versions des standards Ultra Wide Band (UWB) et Thread.

Côté performances brutes, Qualcomm annonce des débits pouvant atteindre 11,6 Gbit/s, soit environ le double de ce que propose la génération précédente. La portée serait, quant à elle, jusqu’à trois fois supérieure à celle de la puce FastConnect antérieure. Le fabricant précise également que le nouveau composant serait capable de maintenir un débit de 1 Gbit/s même lorsque le signal est de 20 dB plus faible que ce qu’exigeait la génération précédente, en fonction de l’environnement d’utilisation. Des nouveautés plus encourageantes que ce à quoi nous pouvions nous attendre quelques mois auparavant.

Autre nouveauté notable : la FastConnect 8800 est présentée comme la première puce mobile à prendre en charge une architecture Wi-Fi 4×4, contre 2×2 pour les versions précédentes. Cette configuration pourrait contribuer à améliorer la stabilité et la qualité de la connexion, notamment dans les environnements encombrés par de nombreux appareils.

Qualcomm a par ailleurs indiqué que la puce embarque des capacités d’intelligence artificielle directement intégrées au composant. Selon l’entreprise, cette IA pourrait notamment intervenir dans les mesures de proximité associées aux différentes technologies de connectivité présentes dans la puce.

Le Wi-Fi 8 : une philosophie différente

Au-delà des chiffres, le Wi-Fi 8 semble porter une ambition distincte de celle des générations précédentes. Dans un billet publié en juillet 2025, Qualcomm expliquait que cette nouvelle norme représente « un virage fondamental », passant d’une logique centrée sur les débits maximaux à une priorité donnée à la fiabilité des performances dans des conditions réelles d’utilisation.

L’objectif affiché est de fournir une connectivité « constante, à faible latence et quasi sans perte, même dans des environnements fortement encombrés, sujets aux interférences ou en situation de mobilité ». Une promesse qui répond directement aux frustrations exprimées par de nombreux utilisateurs du Wi-Fi 7, confrontés à des problèmes de portée, de stabilité ou de performances inégales.

Un calendrier encore incertain

Malgré les annonces, plusieurs inconnues subsistent quant au déploiement effectif de cette technologie. Qualcomm n’a pas communiqué de calendrier précis pour la commercialisation de la FastConnect 8800. À titre de comparaison, la puce FastConnect 7800, compatible Wi-Fi 7, équipe actuellement des appareils tels que le Samsung Galaxy S25 Ultra. Le Galaxy S26 Ultra, lancé récemment, utilise pour sa part la FastConnect 7900, qui reste elle aussi limitée au Wi-Fi 7.

Par ailleurs, la norme 802.11bn elle-même n’est pas encore finalisée. Selon les informations disponibles, sa certification définitive n’est pas attendue avant 2028. En octobre dernier, TP-Link avait annoncé avoir réalisé la première connexion Wi-Fi 8, qualifiant cette technologie de réponse aux besoins croissants en bande passante et en fiabilité, à mesure que le nombre d’appareils connectés augmente.

Des obstacles concrets à anticiper

Même lorsque les premières puces Wi-Fi 8 seront intégrées dans des appareils grand public, leur potentiel restera conditionné par l’écosystème environnant. Des routeurs compatibles Wi-Fi 8 devront être disponibles dans les foyers, les bureaux et les espaces publics pour tirer parti des améliorations annoncées. En attendant, les puces Wi-Fi 8 resteront rétrocompatibles avec les normes antérieures, y compris le Wi-Fi 7, et hériteront donc des mêmes limitations actuelles.

Or, les problèmes rencontrés avec le Wi-Fi 7 sont documentés. Certains utilisateurs rapportent des difficultés liées à la portée et aux débits réels. D’autres signalent des bugs de firmware sur certains routeurs, affectant les performances. La question de la bande 6 GHz reste également en suspens : tous les pays n’autorisent pas son utilisation, alors qu’elle est nécessaire au fonctionnement du Multi-Link Operation (MLO), une fonctionnalité permettant de se connecter simultanément à plusieurs bandes de fréquences. Le MLO lui-même peut présenter des dysfonctionnements sur certains appareils.

Un progrès réel, mais pas immédiat

L’annonce de Qualcomm au MWC 2026 constitue une étape dans l’évolution de la connectivité sans fil. Les spécifications de la FastConnect 8800, si elles se confirment en conditions réelles, pourraient répondre à plusieurs des difficultés que rencontrent aujourd’hui les utilisateurs du Wi-Fi 7.

Reste que le passage du laboratoire au salon de l’utilisateur final implique encore de nombreuses étapes : finalisation de la norme, production des puces, mise à disposition de routeurs compatibles et résolution des problèmes réglementaires liés aux fréquences. Le Wi-Fi 8 se dessine, mais son arrivée effective dans le quotidien des consommateurs demeure, pour l’heure, un horizon à moyen terme.