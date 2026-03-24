Une nouvelle Apple TV 4K serait sur le point d’être dévoilée

Selon Bloomberg, l’Apple TV 4K, inchangée depuis 2022, pourrait être renouvelée très prochainement avec une puce A17 Pro, Apple ayant renoncé à attendre le lancement de son nouveau Siri pour commercialiser l’appareil.

Cela fait maintenant plus de trois ans que l’Apple TV 4K n’a pas connu de mise à jour matérielle. La dernière version, troisième du nom, remonte à 2022. Mais selon les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source régulièrement fiable sur les projets d’Apple, les choses pourraient bientôt bouger.

Des stocks en baisse, signe habituel d’un renouvellement

Gurman a constaté que les stocks de l’Apple TV, du HomePod et du HomePod mini sont en baisse dans les Apple Store à travers le monde. Un schéma que les observateurs de la marque connaissent bien : lorsque les stocks s’amenuisent en magasin, c’est généralement le signe qu’un nouveau produit s’apprête à prendre le relais. Le journaliste invite toutefois à la prudence et à ne pas tirer de conclusions hâtives.

Un produit prêt depuis l’an dernier

Selon les informations de Gurman, l’Apple TV 4K remaniée et le nouveau HomePod mini seraient en réalité prêts depuis l’année dernière. Si leur lancement a été repoussé, c’est parce qu’Apple souhaitait les commercialiser en même temps que sa nouvelle version de Siri, alimentée par la plateforme d’intelligence artificielle Gemini de Google. Ce nouveau Siri devrait commencer à être déployé en mai, toujours d’après les informations du journaliste de Bloomberg.

Mais Apple aurait fini par se lasser d’attendre, selon Gurman, et pourrait décider de lancer ces produits sans attendre que le nouvel assistant vocal soit pleinement opérationnel.

Ce qu’on peut attendre de la nouvelle Apple TV 4K

D’après les rumeurs précédentes, le design extérieur de la nouvelle Apple TV 4K ne devrait pas évoluer par rapport au modèle actuel. La télécommande Siri Remote, avec ses boutons physiques, resterait également inchangée.

Les améliorations se situeraient principalement sous le capot. L’appareil embarquerait une puce A17 Pro, en remplacement de la puce A15 du modèle actuel. Ce changement de processeur permettrait des performances globales accrues et, notamment, la capacité de faire tourner des jeux plus exigeants.

Un printemps plein de renouvellements pour Apple

Le HomePod mini devrait lui aussi bénéficier d’une mise à jour. L’enceinte connectée, qui fonctionne actuellement avec une puce S5, recevrait un processeur plus récent. De nouvelles couleurs seraient également au programme.

Ce potentiel renouvellement de l’Apple TV 4K et du HomePod mini s’inscrirait dans un printemps déjà particulièrement actif pour Apple, qui a récemment lancé l’iPhone 17e, le MacBook Neo, les AirPods Max 2, ainsi que les MacBook Air et MacBook Pro équipés de la puce M5.