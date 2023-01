Samsung présente son nouveau SSD NVMe haute performance en PCIe 4.0

Il embarque un contrôleur conçu sur le processus 5 nm et de la V-NAND de 7e génération. Disponible dans des capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To, ce modèle atteint des vitesses de lecture / écriture séquentielles de respectivement 6 et 5,6 Go/s.

Samsung Electronics annonce la mise en production d’un nouveau SSD NVMe PCIe 4.0 haute performance, le PM9C1a. Ce modèle embarque un contrôleur de l’entreprise conçu sur le processus de gravure 5 nm et de la mémoire V-NAND de septième génération.

Samsung prétend que son SSD PM9C1a délivre une vitesse de lecture séquentielle 1,6 fois plus rapide et une vitesse d’écriture séquentielle 1,8 fois plus rapide que sa précédente offre de stockage (PM9B1). Nous restons en présence d’un SSD PCIe 4.0, donc loin des 12 Go/s du Spatium M570 Pro de MSI présenté lors du CES 2023 par exemple. Les valeurs sont ici de 6000 Mo/s et 5600 Mo/s en lecture / écriture séquentielles. La firme coréenne promet également 900 000 opérations d’entrée / sortie par seconde en lecture aléatoire et 1 000 000 IOPS en écriture aléatoire.

Par ailleurs, ce PM9C1a offre une efficacité énergétique par watt jusqu’à 70 % supérieure à celle de son prédécesseur. En outre, lorsqu’un PC portable passe en mode veille, « le SSD consomme environ 10 % d’énergie en moins » rapporte Samsung.

Trois capacités

En matière de sécurité, le PM9C1a prend en charge la norme de sécurité Device Identifier Composition Engine (DICE) créée par le Trusted Computing Group (TCG). DICE génère notamment des clés cryptographiques à l’intérieur du SSD, ce qui « permet d’authentifier le dispositif afin de le protéger contre les attaques de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de fournir une attestation afin d’empêcher toute altération du micrologiciel » selon Samsung.

« Notre nouveau SSD PM9C1a offrira une combinaison robuste de performances supérieures, d’une plus grande efficacité énergétique et d’une sécurité accrue, qui sont les qualités qui comptent le plus pour les utilisateurs de PC », a déclaré Yong Ho Song, vice-président exécutif de la branche Memory Solution Product & Development chez Samsung Electronics. « Nous nous engageons à créer des solutions de stockage qui répondent aux exigences diverses et changeantes du marché, tout en continuant à faire progresser l’innovation dans le domaine des SSD pour PC ».

Les SSD PM9C1a de Samsung sera disponible dans des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To dans un facteur de forme M.2 (22 mm x 30 mm, 22 mm x 42 mm, 22 mm x 80 mm) à une date non précisée.

Source : Samsung