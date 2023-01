Le SSD PCIe 5.0 Spatium M570 Pro de MSI met la gomme : plus de 12 Go/s en lecture séquentielle

MSI a présenté ses SSD PCIe 5.0 Spatium M570 et Spatium M570 Pro au CES 2023. Le second a fait deux passages dans CrystalDiskMark : la première fois au sein d’un PC fixe, la seconde au sein du PC portable Raider GE78 HX.

Au CES, MSI a exposé des SSD PCIe 5.0, les Spatium M570 / Spatium M570 Pro. Ces SSD sont basés sur le contrôleur E26 de Phison. Les fiches techniques renseignent une vitesse de lecture séquentielle de 12 Go/s pour le modèle Pro et de 10 Go/s pour l’écriture ; de 10 Go/s pour les deux tâches pour la version standard. De fait, la version Pro a montré de quoi elle était capable dans le benchmark CrystalDiskMark.

© Tom’s Hardware US

Si les deux SSD mobilisent le contrôleur E26 de Phison, ils n’utilisent pas la même mémoire. La mouture Pro bénéficie de la nouvelle flash NAND à 232 couches de Micron, là où la version de base se contente de mémoire TLC. Celle-ci bride la vitesse de lecture à 10 Go/s. Concernant les capacités, ces SSD seront proposés dans des versions de 1, 2 et 4 To, avec ou sans dissipateur thermique. Les modèles en démonstration avaient des dissipateurs MSI ; outre les différences de coloris, celui du M570 Pro renferme une chambre à vapeur.

CFD Gaming présente des SSD PCIe 5.0 dotés d’un système de refroidissement actif

Performances CrystalDiskMark

Comme indiqué en début d’article, le Spatium M570 Pro s’est illustré dans CrystalDiskMark à deux reprises : la première fois à partir d’un PC fixe et la seconde au sein de l’ordinateur portable Raider GE78 HX. Le système de test desktop implique un processeur Ryzen 9 7950X et une carte graphique GeForce RTX 4090 installés sur une carte mère MSI MPG X670E Carbon EK X D-RGB avec 32 Go de DDR5. Les résultats obtenus par la plateforme fixe sont renseignés ci-dessous.

Test Vitesse de lecture séquentielle Vitesse d’écriture séquentielle SEQ 1M Q8T1 12 342,11 Mo/s 11 814,84 Mo/s SEQ 128K Q32T1 12 220,23 Mo/s 11 813,43 Mo/s RND 4K Q32T16 5 777,33 Mo/s 5 209,19 Mo/s RND 4K Q1T1 76,29 Mo/s 252,59 Mo/s

© Tom’s Hardware US

Les scores obtenus par le PC portable étaient légèrement inférieurs : 12 301,11 Mo/s en lecture séquentielle et 8 972,83 Mo/s en écriture séquentielle.

© Tom’s Hardware US

MSI lancera ses deux SSD au cours du deuxième trimestre 2023. Vous l’aurez compris, le M570 Pro sera également disponible en option dans l’ordinateur portable Raider GE78 HX, mais également dans le Titan GT77 HX.

Source : Tom’s Hardware US