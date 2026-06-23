Steam Machine : le prix de la nouvelle console de Valve va vous faire grincer des dents

Valve a ouvert ce lundi les précommandes de sa Steam Machine, avec des tarifs allant de 1 049 à 1 428 dollars selon la configuration. La crise des composants mémoire et de stockage est officiellement pointée du doigt par l’entreprise elle-même pour expliquer des prix plus élevés que prévu.

© Valve

Valve a ouvert les précommandes de sa Steam Machine ce lundi 22 juin 2026, avec des tarifs qui reflètent les difficultés actuelles du marché des composants mémoire et de stockage. La console de salon de l’éditeur américain est proposée en quatre configurations, dont les prix s’échelonnent de 1 049 à 1 428 dollars.

Quatre modèles au catalogue

Elle était annoncée avec un prix élevé, après l’augmentation du tarif du Steam Deck, la nouvelle Steam Machine est enfin disponible. La gamme se divise en deux grandes catégories selon la capacité de stockage. Le modèle d’entrée de gamme embarque un SSD NVMe de 512 Go et est vendu à 1 039 euros, ou 1 108 euros s’il est accompagné d’un Steam Controller. Les versions 2 To sont, elles, affichées à 1 359 euros, et 1 428 euros avec la manette. Ces deux dernières configurations incluent également deux façades interchangeables, l’une en tissu rouge et l’autre en noyer massif.

© Valve

Sur le plan technique, toutes les déclinaisons partagent la même base matérielle : un processeur semi-custom AMD Zen 4 à six cœurs et douze threads, une puce graphique semi-custom AMD RDNA 3 dotée de 28 unités de calcul, 16 Go de mémoire DDR5 et 8 Go de VRAM GDDR6. La connectique comprend le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, un port Ethernet Gigabit, un slot microSD et un adaptateur sans fil intégré pour le Steam Controller. Le tout tient dans un boîtier compact d’environ 15 centimètres de côté, sous SteamOS 3.

Des prix plus élevés que prévu

Valve reconnaît que la crise des composants mémoire et de stockage a pesé lourd sur la fixation des tarifs. La société n’a pas caché que les prix finaux dépassent ce qu’elle espérait initialement proposer.

Dans le contexte actuel du marché, où les coûts de fabrication des SSD et des modules RAM restent sous pression, cette hausse était anticipée par une partie des observateurs, même si elle suscite des réserves chez les potentiels acheteurs.

Un système de réservation par tirage au sort

Pour éviter les débordements habituels lors des lancements de matériel populaire, Valve a mis en place un mécanisme de réservation par queue contrôlée. Les utilisateurs Steam éligibles, c’est-à-dire ceux dont le compte est en règle et qui ont effectué au moins un achat avant le 27 avril 2026, peuvent s’inscrire sur une liste d’attente pour un ou plusieurs modèles, jusqu’à quatre au maximum.

La période d’inscription se termine le jeudi 26 juin à 10h00, heure du Pacifique. À ce moment-là, Valve procède à un tirage au sort pour constituer la file, ce qui signifie que la vitesse de connexion n’avantage personne. Les listes sont segmentées par modèle et par région.

© Valve

Des vérifications liées aux comptes et aux moyens de paiement sont prévues pour limiter les tentatives de contournement via plusieurs profils. Lorsqu’un acheteur se voit attribuer un créneau, il reçoit une notification par e-mail et dispose de 72 heures pour finaliser son achat. Passé ce délai, la place est transmise à la personne suivante dans la queue.

Les inscrits qui n’obtiennent pas de créneau dans la première vague ne sont pas définitivement exclus : ils basculent automatiquement sur une liste d’attente, susceptible d’être activée si du stock se libère ou si des acheteurs renoncent à leur réservation.

Enfin, pour ceux qui se seraient inscrits sur plusieurs listes à la fois, Valve applique une règle de priorité : si un compte est éligible à plusieurs modèles simultanément, c’est la configuration la plus haute de gamme sélectionnée qui est retenue, les autres inscriptions étant annulées.