Avez-vous acheté une Switch en 2025 ? Nintendo vous doit peut-être de l’argent !

Deux clients de Nintendo USA ont saisi la justice américaine pour exiger que les remboursements de droits de douane attendus par l’entreprise soient reversés aux consommateurs. La plainte a été déposée mardi devant le tribunal fédéral du district ouest de Washington.

Selon les plaignants, Nintendo n’aurait pris aucun engagement à rembourser ses clients pour les sommes que ceux-ci ont payées en raison des droits de douane imposés par l’administration Trump, des taxes depuis annulées par la Cour suprême des États-Unis. La plainte invoque un « enrichissement injuste » et une violation de la loi sur la protection des consommateurs de l’État de Washington.

« À moins d’être contraint par ce tribunal, Nintendo est en passe de récupérer deux fois les mêmes paiements de droits de douane : une première fois auprès des consommateurs via des prix plus élevés, et une seconde fois auprès du gouvernement fédéral via des remboursements, intérêts compris », peut-on lire dans le document judiciaire.

Des taxes imposées, puis annulées

En février 2025, le président Donald Trump avait invoqué la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux de 1977 pour justifier l’instauration de droits de douane sur les importations en provenance de presque tous les pays du monde. En février 2026, la Cour suprême a invalidé ces mesures, estimant que cette loi n’autorisait pas le recours aux droits de douane pour répondre à des urgences nationales. Entre-temps, le gouvernement américain avait collecté plus de 160 milliards de dollars auprès de milliers d’entreprises, dont Nintendo selon la plainte.

De son côté, Nintendo avait augmenté le prix de plusieurs accessoires de 5 à 10 dollars en avril 2025, invoquant des « changements dans les conditions du marché ». En août de la même année, le prix du Switch Lite avait été relevé de 30 dollars et celui de la Switch OLED de 50 dollars sur le marché américain.

Une vague de procédures similaires

Nintendo n’est pas la seule entreprise visée par ce type de recours. Des actions comparables ont été engagées contre EssilorLuxottica, fabricant des lunettes Ray-Ban, et contre la marque de vêtements Lululemon. À l’inverse, les sociétés de transport FedEx, DHL et UPS ont annoncé qu’elles reverseraient les remboursements à leurs clients.

La plainte contre Nintendo a été déposée par Gregory Hoffert, un résident de Californie, et Prashant Sharan, domicilié dans l’État de Washington. Les deux plaignants demandent des dommages et intérêts non encore chiffrés, ainsi que la restitution des sommes dues aux consommateurs ayant acheté des produits Nintendo entre le 1er février 2025 et le 24 février 2026, soit pendant toute la période d’application des droits de douane.