Le Steam Deck OLED est de retour en stock, mais son prix explose

Valve a annoncé le retour en stock du Steam Deck OLED, accompagné d’une révision tarifaire à la hausse qui soulève des questions sur le positionnement futur de ses prochains produits.

Le Steam Deck OLED est à nouveau disponible à l’achat, mais à des prix sensiblement plus élevés qu’auparavant. Le modèle de base 512 Go passe ainsi de 549 à 789 dollars, tandis que la version 1 To grimpe de 649 à 949 dollars. Des augmentations de l’ordre de 200 à 300 dollars selon les configurations.

Des composants plus chers, un appareil inchangé

Dans un billet de blog, Valve explique cette hausse par “l’augmentation des coûts de mémoire et de stockage”, tout en reconnaissant que l’appareil lui-même n’a fait l’objet d’aucune modification.

L’entreprise évoque également “des défis logistiques mondiaux qui touchent l’ensemble de l’industrie”. En d’autres termes, le consommateur paie davantage pour exactement le même produit qu’il y a quelques mois.

Des inquiétudes pour la Steam Machine

Ce réajustement tarifaire intervient dans un contexte particulier pour Valve, qui prépare le lancement de deux nouveaux produits : la Steam Machine, un PC de salon, et le Steam Frame. Des rapports publiés le mois dernier indiquaient déjà que les coûts de mémoire avaient fait monter les prix internes de ces deux appareils, au point que leur prix cible aurait déjà dépassé le seuil des 949 dollars il y a deux mois, selon des informations relayées par des sources proches du dossier.

© Valve

Dans ce contexte, la hausse appliquée au Steam Deck OLED, un appareil vieux de deux ans, peut être perçue comme un indicateur de ce qui attend les futurs produits Valve. Si les coûts de composants pèsent à ce point sur un appareil existant, il paraît difficile d’envisager que la Steam Machine ou le Steam Frame arrivent sur le marché à des tarifs contenus.

Certains avancent l’hypothèse que Valve pourrait chercher à compenser les pertes éventuelles liées au lancement de ses nouveaux appareils en augmentant les marges sur le Steam Deck. Ce scénario n’est pas exclu, mais il reste spéculatif.

Des options reconditionnées disponibles

Pour ceux que ces tarifs rebutent, Valve propose également un retour en stock des modèles LCD reconditionnés. Le modèle 64 Go est affiché à 279 dollars, le 256 Go à 319 dollars, et le 512 Go à 359 dollars, des prix qui restent nettement inférieurs à ceux du modèle OLED neuf.

Quant au Steam Deck 2, dont le lancement n’est pas attendu dans l’immédiat, il est encore trop tôt pour savoir comment son prix sera influencé par l’évolution des coûts de composants. L’horizon est suffisamment lointain pour que la situation puisse évoluer dans un sens ou dans l’autre.