Un kit de RAM DDR5 bat un record de vitesse à plus de 13 000 Mo/s

Ce nouveau record d’overclocking DDR5 à 13 020 MT/s, établi par le Canadien Salty Croissant avec un module Corsair Vengeance et une configuration extrême, démontre les limites théoriques de la technologie, sans pour autant offrir d’application pratique pour le grand public.

Un overclocker canadien, connu sous le pseudonyme de Salty Croissant, a établi un nouveau record du monde en matière d’overclocking de mémoire vive, en poussant un module DDR5 à une fréquence effective de 13 020 MT/s. Cette performance, obtenue avec un module Corsair Vengeance de 24 Go initialement conçu pour fonctionner à 7 500 MT/s, marque une étape symbolique dans la course aux performances extrêmes.

Un exploit technique sous conditions extrêmes

Le record a été réalisé à l’aide d’un processeur Intel Core Ultra 7 265K et d’une carte mère Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE, spécialement optimisée pour l’overclocking poussé. Pour atteindre cette fréquence, les timings de la mémoire ont dû être considérablement assouplis, passant à 68-128-128-256-1500-2T. Une telle configuration, notamment avec une latence CAS de 68, reste éloignée des réglages optimaux pour une utilisation quotidienne, comme le gaming ou les applications grand public. Les détails concernant le système de refroidissement utilisé n’ont pas été divulgués, mais l’emploi d’azote liquide, courant dans ce type de démonstration, est fortement probable.

https://twitter.com/unikoshardware/status/1970342776392101987

Ce résultat dépasse le précédent record de 12 872,2 MT/s, établi sur une carte mère Asus ROG Maximus Z890 APEX, et celui de 12 752 MT/s obtenu sur la même plateforme Gigabyte par un autre overclocker renommé, HiCookie, en mars dernier. Cependant, la fréquence officiellement validée comme record du monde reste, à ce jour, de 12 920,2 MT/s. Salty Croissant a partagé une capture d’écran CPU-Z pour étayer sa revendication, confirmant ainsi le franchissement de la barre des 13 000 MT/s.

C’est faisable, mais difficilement

Ces performances extrêmes illustrent les limites théoriques des technologies actuelles, mais elles ne sont pas destinées à une utilisation courante. Les configurations d’overclocking poussé nécessitent souvent la désactivation de cœurs de processeur et des conditions de refroidissement exceptionnelles, rendant ces systèmes instables et inadaptés à un usage standard. Aucune marque ne propose actuellement de modules DDR5 capables d’atteindre de telles fréquences en série, ce qui cantonne ces exploits à un cercle restreint d’enthousiastes et de professionnels de l’overclocking.