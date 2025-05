Un Intel Core Ultra 7 pour seulement 350€, c’est possible avec cette baisse de prix exceptionnelle

Intel a récemment annoncé une baisse significative des prix de ses processeurs Arrow Lake, notamment les modèles Core Ultra 7 265K et 265KF. Ces baisses de prix, allant jusqu’à 26 % par rapport au prix de vente conseillé, positionnent le Core Ultra 7 265K à 350 euros et le 265KF à 335 euros.

335.52€ Voir l'offre

La famille de processeurs Arrow Lake « Core Ultra Series 2 » d’Intel est disponible depuis un certain temps, mais les performances initiales n’ont pas répondu aux attentes élevées. En réponse, Intel et ses partenaires ont proposé diverses mises à jour du BIOS, du micrologiciel et des paramètres d’overclocking pour optimiser les performances de cette plateforme.

Les processeurs Core Ultra 7 265K et 265KF ont déjà été réduits par les principaux détaillants, alignant leurs prix sur ceux des modèles Core Ultra 5 245K et 245KF, qui se vendent respectivement à 317€ et 312€ sur Amazon. Cette réduction de prix pourrait indiquer des baisses similaires pour d’autres modèles de la gamme Arrow Lake à l’avenir.

335.52€ Voir l'offre

En plus des réductions de prix, toute la famille de processeurs Intel Core Ultra 200S « Arrow Lake » est éligible au pack Printemps, qui inclut deux jeux AAA et plusieurs outils logiciels pour les créateurs de contenu.

Ces ajustements de prix visent à offrir un meilleur rapport qualité-prix pour les joueurs, les créateurs et les professionnels. Les processeurs Intel Core Ultra 7 200S offrent jusqu’à 50 % de performances supplémentaires pour les jeux et jusqu’à 65 % de rendu d’image plus rapide pour les créateurs par rapport aux processeurs Intel Core de 12e génération.