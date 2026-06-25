Xiaomi se lance sur le marché du NAS avec sa nouvelle gamme Smart Storage

Xiaomi a annoncé son premier dispositif de stockage en réseau, baptisé Xiaomi Smart Storage. Le produit est pour l’instant destiné au marché chinois et sera commercialisé via une campagne de financement participatif.

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Xiaomi ne fait pas que des smartphones, le fabricant chinois vient d’officialiser son entrée sur le segment des NAS avec un appareil qui s’inscrit dans la continuité de son écosystème d’électronique grand public. Le Xiaomi Smart Storage était évoqué depuis environ un an dans diverses rumeurs, et l’entreprise a finalement confirmé son existence à l’occasion de cette annonce.

Plutôt que de procéder à un lancement commercial classique, Xiaomi a choisi de passer par le financement participatif. La campagne est prévue du 1er au 8 juillet, et la mise en production de l’appareil sera conditionnée à l’atteinte de l’objectif de financement fixé par la marque.

Trois configurations disponibles

Le Smart Storage adopte un châssis à deux baies dans l’ensemble de sa gamme, qui se décline en trois versions. La version d’entrée de gamme, dite “Débutant”, propose une capacité de 4 To (2 x 2 To) à un prix de lancement participatif de 2 299 yuans, soit environ 338 dollars, contre un prix de vente conseillé annoncé à 3 499 yuans (environ 514 dollars). Des modèles bien moins chers que le DS416 Slim de Synology sorti il y a quelques années.

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La version “Avancée” monte à 8 To (2 x 4 To) pour 2 899 yuans en crowdfunding (environ 426 dollars), avec un tarif public fixé à 4 499 yuans (environ 661 dollars). Enfin, la version “Professionnel” atteint 16 To (2 x 8 To) à 4 699 yuans lors de la campagne (environ 690 dollars), pour un prix de détail prévu à 6 999 yuans (environ 1 028 dollars).

Des caractéristiques techniques encore incomplètes

À ce stade, Xiaomi n’a pas communiqué l’ensemble des spécifications techniques du produit. Les détails concernant la connectivité, le logiciel embarqué et les fonctionnalités réseau n’ont pas encore été dévoilés. La marque a indiqué que ces informations seraient publiées à mesure que la date de lancement de la campagne approche.

La conception à double baie suggère que l’appareil s’adresse aussi bien aux particuliers souhaitant centraliser leurs fichiers et médias en local, qu’aux petites structures cherchant une solution de sauvegarde autonome et gérée en interne.

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Xiaomi n’a par ailleurs pas précisé si le Smart Storage ferait l’objet d’une commercialisation en dehors de la Chine.