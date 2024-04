Meilleure imprimante : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures imprimantes

Pour ceux qui cherchent à combiner efficacité et polyvalence, les imprimantes multifonctions, offrant la possibilité de photocopier, scanner, et imprimer, se présentent comme une option incontournable. Et il existe des options adaptées à tous les budgets. Dans l’ère actuelle du télétravail et de la dématérialisation, l’importance d’avoir une imprimante chez soi devient plus évidente que jamais. Mais que ce soit pour un usage professionnel, comme imprimer des factures, ou pour des nécessités quotidiennes, choisir la bonne imprimante demande une certaine réflexion.

Les modèles à jet d’encre, privilégiés pour leur coût abordable et leur qualité d’impression, conviennent particulièrement aux étudiants et aux foyers, tandis que les imprimantes laser, reconnues pour leur rapidité d’impression et leur économie à long terme, sont idéales pour des volumes d’impression plus importants. Notre guide d’achat parcourt ces deux catégories principales pour vous aider à faire le choix le plus adapté à vos besoins spécifiques.

À lire également : notre sélection des meilleurs ultrabooks

HP Deskjet 3760, la moins chère

HP Deskjet 3760 La moins chère € HP DeskJet 3760 Jet d’encre 50€

50€ Voir l’offre

58.85€ Voir l’offre

62.50€ Voir l’offre

64.31€ Voir l’offre

79.99€ Voir l’offre

96.70€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son tarif accessible

Son tarif accessible Sa qualité d'impression

Sa qualité d'impression Sa facilité d'installation et d'utilisation

Sa facilité d'installation et d'utilisation La possibilité d'imprimer depuis un mobile

La possibilité d'imprimer depuis un mobile Son format compact On n’aime pas Absence de recto-verso automatique

Absence de recto-verso automatique Impression lente

L’imprimante HP DeskJet 3760 se distingue par sa taille réduite et son tarif abordable. Elle se positionne comme une solution idéale pour ceux cherchant à maximiser l’espace sans compromettre la qualité d’impression. Conçue principalement pour un usage domestique et familial, cette imprimante tout-en-un est particulièrement adaptée aux impressions depuis des appareils mobiles grâce à sa connectivité Wi-Fi et à sa compatibilité avec différentes applications d’impression comme Apple AirPrint et HP ePrint. Malgré sa vitesse d’impression relativement lente et l’absence de certaines fonctionnalités plus avancées telles qu’un chargeur automatique de documents ou l’impression recto verso automatique, la 3760 compense par une qualité d’impression très satisfaisante pour sa gamme de prix.

Son système de cartouche à deux réservoirs, un pour le noir et un pour les couleurs, ainsi que la possibilité de s’abonner au service HP Instant Ink, font de la DeskJet 3760 une option économique à long terme, réduisant significativement le coût par page pour les utilisateurs fréquents. De plus, sa facilité de configuration et d’utilisation, combinée à son format compact, en fait un choix idéal pour les étudiants, les petits appartements ou ceux qui n’ont besoin d’une imprimante que pour des besoins ponctuels. En somme, malgré quelques limitations, la HP DeskJet 3760 offre un compromis intéressant entre compacité, fonctionnalité, et prix.

Canon Pixma TS6350a, l’imprimante photo au meilleur prix

Canon Pixma TS6350a L'imprimante photo au meilleur prix € TS6350a 99.99€

99.99€ Voir l’offre

113€ Voir l’offre

120.77€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

139€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bonne qualité d'impression

Très bonne qualité d'impression Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Format compact et design soigné

Format compact et design soigné Grande polyvalence

Grande polyvalence Idéal pour les photos et l'illustration On n’aime pas Débit assez lent

Débit assez lent Coût par pages plus élevé que certains concurrents

La Canon Pixma TS6350, avec son positionnement milieu de gamme stratégique, se distingue par une qualité d’impression impressionnante et un design élégant, faisant d’elle un choix parfait pour ceux qui valorisent autant l’esthétique que la performance pour leur imprimante multifonction à jet d’encre. Bien que son écran non tactile et de petite taille puisse rendre la navigation moins intuitive, cette imprimante étonne par sa polyvalence, supportant une large gamme de formats et de types de papier, et proposant des fonctionnalités pratiques comme l’impression recto/verso automatique et la connectivité Wi-Fi pour une impression sans fil facile depuis divers appareils.

Ses capacités de numérisation et de copie sont également remarquables, offrant des résultats rapides et fidèles. Malgré un débit assez faible, la TS6350 assure une impression de photos et de documents de haute qualité avec une gestion précise des couleurs grâce à ses cinq cartouches d’encre. Son coût à la page reste compétitif, surtout pour les utilisateurs qui privilégient l’impression de documents et de photos en couleur. En bref, la Canon Pixma TS6350 se révèle être une imprimante bien équilibrée, offrant un excellent mélange de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité pour un usage familial et semi-professionnel.

HP Envy Inspire 7224e, le meilleur rapport qualité/prix

HP Envy Inspire 7224e Le meilleur rapport qualité/prix € HP Envy Inspire 7224e Tout-en-un 54€

54€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

134.99€ Voir l’offre

143.64€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Qualité d'impression très satisfaisante

Qualité d'impression très satisfaisante Facile à utiliser

Facile à utiliser Coût par page plutôt faible

Coût par page plutôt faible Excelle en impression photos On n’aime pas Gabarit assez massif

Gabarit assez massif Écran un peu petit

L’imprimante HP Envy Inspire 7224e illustre la diversité et l’adaptabilité des imprimantes tout-en-un modernes capables de répondre aux exigences variées des utilisateurs. Ce modèle se distingue par sa polyvalence, sa qualité d’impression, notamment pour les photos, et son excellent rapport qualité/prix Grâce à sa compatibilité avec HP Instant Ink son prix par page est tout à fait intéressant. Cela souligne ainsi son potentiel pour un usage intensif sans se soucier du coût des cartouches.

L’imprimante HP Envy Inspire 7224e, avec son installation facilitée par l’appli HP Smart, offre une expérience utilisateur intuitive, renforcée par une série de fonctionnalités pratiques telles que l’impression recto-verso automatique, la numérisation et la copie. Bien que son gabarit soit plus imposant que certains concurrents de la même gamme, l’imprimante justifie cela par une polyvalence et une qualité d’impression qui répondent aussi bien aux besoins d’impression de photos qu’aux documents de travail, faisant d’elle un choix recommandé pour les familles et les professionnels à domicile.

Epson EcoTank ET-4850, la meilleure imprimante jet d’encre

Epson EcoTank ET-4850 La meilleure imprimante jet d'encre € IMPRIMANTES, Imprimantes et… 412.15€

412.15€ Voir l’offre

412.45€ Voir l’offre

413.30€ Voir l’offre

414.19€ Voir l’offre

424.51€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bonne qualité d'impression

Très bonne qualité d'impression Riche en fonctionnalité

Riche en fonctionnalité Facile à installer et à utiliser

Facile à installer et à utiliser Bouteilles d'encre plus économique et écologique

Bouteilles d'encre plus économique et écologique Nombreuses fonctionnalités On n’aime pas Prix assez élevé, même si l'investissement vaut le coût

L’Epson EcoTank ET-4850 fait partie des options haut de gamme, idéale pour ceux à la recherche d’une solution d’impression à domicile d’excellente qualité, et respectueuse de l’environnement. Ce modèle multifonction répond à tous les besoins domestiques et professionnels, de l’impression à la numérisation en passant par la copie. Et pour les plus économies, sachez que le remplissage d’encre via des bouteilles au lieu de cartouches traditionnelles ne se contente pas de réduire les déchets plastiques, mais promet également des économies considérables sur le long terme, malgré un coût initial un petit peu plus élevé. Sa connectivité complète, incluant USB, Ethernet, Bluetooth, et WiFi, ainsi que la prise en charge de l’impression directe depuis les smartphones via des applications dédiées, en font une imprimante très polyvalente.

La simplicité et la propreté du processus de remplissage d’encre, associées à une qualité d’impression remarquable pour une large gamme de documents et de photos, positionnent l’ET-4850 comme un choix judicieux pour ceux qui cherchent à réduire leur impact environnemental sans compromis sur la qualité. Côté vitesse, on mesure 15,5 ppm en noir et blanc et sur 8,5 ppm pour les pages couleurs, elle est donc adaptée à un usage assez intensif. L’ajout de fonctions telles que l’impression recto-verso automatique et la compatibilité avec les commandes vocales renforce son attrait comme l’imprimante tout-en-un parfaite pour un usage quotidien.

HP Color Laser MFP 178nw, l’imprimante laser abordable

HP Color Laser MFP 178nw L'imprimante laser abordable € HP Laserjet Color MFP 178nw -… 199€

199€ Voir l’offre

229€ Voir l’offre

278€ Voir l’offre

278€ Voir l’offre

279.99€ Voir l’offre

279.99€ Voir l’offre

319.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Prix accessible pour une imprimante laser

Prix accessible pour une imprimante laser Format assez compact

Format assez compact Excellente qualité d'impression, précise et nette

Excellente qualité d'impression, précise et nette Débit rapide On n’aime pas Encre chère

Encre chère Pas utile pour les particuliers

Passons maintenant aux modèles d’imprimante laser. La HP Color Laser MFP 178nw représente une solution idéale pour ceux qui cherchent à combiner haute qualité d’impression laser, compacité et prix abordable. Conçue spécifiquement pour les petits bureaux et l’usage domestique, cette imprimante se distingue par sa capacité à produire des documents et des photos aux détails précis et aux couleurs fidèles, sans pour autant occuper un espace considérable. L’interface utilisateur, bien que basique comparée aux écrans tactiles de certains concurrents, reste fonctionnelle grâce à la possibilité de gestion via le site web dédié de HP, offrant ainsi une expérience utilisateur satisfaisante malgré quelques concessions.

En outre, la connectivité étendue de la HP Color Laser MFP 178nw, incluant Ethernet, Wi-Fi dual-band, USB 2.0, et Wi-Fi Direct, ainsi que les options de mobilité telles que AirPrint, Google Cloud Print, et l’application HP Smart, enrichit son usage en permettant une impression depuis n’importe quel appareil mobile. Cette flexibilité, combinée à la technologie d’impression laser de qualité supérieure, rend cette imprimante particulièrement adaptée aux professionnels exigeants ou aux particuliers désireux d’obtenir des résultats impeccables pour leurs documents et leurs photos.

Brother MFC-L2750DW, le haut de gamme des imprimantes laser

Brother MFC-L2750DW Le haut de gamme des imprimantes laser € Imprimante multifonction 4-en-1 -… 298.88€

298.88€ Voir l’offre

339€ Voir l’offre

339€ Voir l’offre

346.80€ Voir l’offre

349.99€ Voir l’offre

358.84€ Voir l’offre

409.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Belle qualité d'impression

Belle qualité d'impression Début rapide

Début rapide Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Grands bacs à papier

Grands bacs à papier Coût par page avantageux On n’aime pas Uniquement en noir et blanc

La Brother MFC-L2750DW se présente comme une solution idéale pour les professionnels à la recherche d’une imprimante multifonction laser monochrome efficace. Dotée d’une vitesse d’impression impressionnante de 34 pages par minute en noir et blanc et capable d’imprimer des documents recto-verso avec une grande aisance, cette imprimante excelle dans les tâches bureautiques quotidiennes.

Son bac à papier, d’une capacité de 250 feuilles, assure une bonne autonomie et son support de sortie peut accueillir jusqu’à 120 feuilles, soulignant sa capacité à gérer de gros volumes d’impression sans compromis sur la performance. Bien que conçue uniquement pour l’impression en noir et blanc, elle offre néanmoins la possibilité de numériser, photocopier et faxer des documents en couleur, ce qui ajoute à sa polyvalence pour les besoins professionnels divers.

En termes de connectivité, elle répond aux besoins modernes avec des options USB, Ethernet et Wi-Fi, permettant une intégration aisée dans n’importe quel environnement de bureau. La réduction des coûts d’impression, inhérente à la technologie laser par rapport aux imprimantes à jet d’encre, en fait une option économiquement avantageuse sur le long terme. La MFC-L2750DW s’impose comme une option robuste, fiable et économique pour les professionnels exigeant rapidité et efficacité dans leurs tâches d’impression bureautique.

🖨️ Quelle est la différence entre une imprimante laser et une imprimante jet d’encre ?

La principale différence entre une imprimante laser et une imprimante jet d’encre réside dans la technologie d’impression utilisée pour transférer l’encre sur le papier. Les imprimantes jet d’encre fonctionnent en projetant de minuscules gouttelettes d’encre liquide directement sur le papier à travers de minuscules buses, ce qui permet une grande variété de couleurs et de dégradés. Cette méthode est souvent privilégiée pour les impressions qui requièrent une haute qualité de détails et de couleurs vives, comme les photos ou les impressions d’art. Les imprimantes jet d’encre sont généralement moins chères à l’achat, mais peuvent avoir un coût d’exploitation plus élevé en raison du prix des cartouches d’encre, qui doivent être remplacées fréquemment.

D’autre part, les imprimantes laser utilisent la technologie d’impression électrostatique à travers un toner (une poudre) et un tambour pour fixer l’image sur le papier avec précision. Les imprimantes laser sont reconnues pour leur rapidité d’impression et leur efficacité, surtout pour les documents en noir et blanc. Elles offrent un coût par page généralement inférieur à celui des imprimantes jet d’encre, grâce à la longévité des cartouches de toner qui permettent d’imprimer un plus grand nombre de pages avant de nécessiter un remplacement. Les imprimantes laser sont idéales pour les environnements de bureau ou tout endroit nécessitant une production élevée de documents textuels avec une qualité constante et économique.

Pour calculer le coût par page d’une imprimante, il faut diviser le prix d’achat d’une cartouche d’encre ou d’un toner par le nombre de pages que la cartouche peut imprimer (rendement). Ce dernier est souvent indiqué sur l’emballage des cartouches ou bien sur les sites des fournisseurs. Par exemple, si une cartouche coûte 50 euros et qu’elle a un rendement de 1000 pages, le coût par page sera de 0,05 euro.

Il est important de noter que le rendement de la cartouche doit être basé sur une couverture de page standard de 5% pour les textes (ce qui correspond à peu près à une lettre d’affaires typique). Pour une estimation plus précise, il convient également de prendre en compte le coût du papier et l’énergie consommée par l’imprimante, bien que ces coûts soient généralement minimes en comparaison du coût des consommables.

© Pexels

Les imprimantes avec réservoir d’encre fonctionnent grâce à un système de recharge où l’encre est fournie dans des bouteilles plutôt que dans des cartouches traditionnelles. Pour remplir les réservoirs d’encre de l’imprimante, il suffit d’ouvrir le capot de l’imprimante pour accéder aux réservoirs intégrés, puis de verser l’encre des bouteilles directement dans les réservoirs correspondants à chaque couleur.

Chaque bouteille d’encre est conçue avec un embout qui s’adapte précisément à l’orifice du réservoir pour éviter les déversements et les erreurs de remplissage. Ce système est non seulement plus économique et écologique, réduisant considérablement les déchets générés par les cartouches jetables, mais permet aussi aux utilisateurs de voir facilement le niveau d’encre restant et de ne remplir que les couleurs nécessaires, optimisant ainsi l’utilisation de l’encre et réduisant le coût par page imprimée.

👀 Quels sont les critères importants pour choisir une imprimante ?

Lors du choix d’une imprimante, plusieurs critères importants doivent être pris en compte pour s’assurer qu’elle réponde à vos besoins spécifiques. La nature de vos impressions (texte, graphiques, photos) orientera le choix entre jet d’encre et laser. La fréquence d’impression et le volume de pages influenceront la nécessité d’une imprimante avec un coût par page faible et une capacité de bac adaptée. Les fonctionnalités telles que le Wi-Fi, l’impression recto verso automatique, et la compatibilité avec les appareils mobiles offrent flexibilité et efficacité. La résolution d’impression et la vitesse sont cruciales pour les environnements professionnels exigeants. Enfin, considérez l’encombrement de l’imprimante par rapport à l’espace disponible ainsi que son coût initial et les dépenses d’exploitation pour une gestion budgétaire optimale.

🎨 Est-il possible d’imprimer en haute qualité des photos avec une imprimante bureautique ?

Bien que les imprimantes bureautiques soient principalement conçues pour des tâches d’impression de documents, plusieurs modèles récents offrent néanmoins la possibilité d’imprimer des photos en haute qualité. Cette capacité dépend en grande partie de la résolution d’impression et de la qualité des encres utilisées, notamment pour les imprimantes jet d’encre qui peuvent produire des images aux couleurs vives et aux détails précis grâce à leurs multiples cartouches de couleur.

Toutefois, pour des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser du papier photo spécifique et de sélectionner les paramètres d’impression appropriés. Si l’impression de photos de haute qualité est une priorité, il est judicieux de rechercher des imprimantes bureautiques dotées de fonctionnalités dédiées à l’impression photo, telles qu’une haute résolution d’impression et un support étendu pour différents types de papier photo.

📑 Qu’est-ce que le mode recto verso automatique ?

Le mode recto verso automatique est une fonctionnalité d’impression et de copie qui permet à une imprimante d’imprimer ou de copier des deux côtés d’une feuille de papier sans intervention manuelle. Cette fonction réduit de manière significative la consommation de papier, soutenant ainsi les efforts écologiques et permettant des économies sur les coûts de fournitures de bureau.

En activant le mode recto verso, l’imprimante imprime d’abord sur une face de la feuille, la retourne automatiquement à l’intérieur de l’appareil, puis imprime sur l’autre face, produisant un document fini des deux côtés. C’est une caractéristique particulièrement utile pour la création de brochures, de livrets, ou pour tout document destiné à être distribué, offrant à la fois professionnalisme et efficacité, tout en contribuant à la réduction de l’empreinte écologique.

💡 Scanner ou copieur, est-ce vraiment utile ?

Avoir une imprimante équipée d’un scanner ou d’un copieur peut s’avérer extrêmement utile, en particulier dans un contexte professionnel ou éducatif, mais aussi pour un usage personnel. Ces fonctionnalités permettent de numériser des documents pour les sauvegarder numériquement, facilitant ainsi le partage, l’archivage et réduisant l’encombrement lié au papier. De plus, la capacité à copier des documents directement depuis l’appareil offre une commodité et une rapidité appréciables pour reproduire des documents importants sans avoir besoin d’un ordinateur. Que ce soit pour scanner des contrats, des reçus, des travaux scolaires ou pour copier des documents administratifs, ces fonctionnalités transforment l’imprimante en un outil polyvalent qui répond à divers besoins quotidiens. Cela rend les tâches administratives plus fluides et moins chronophages.

🤔 Encres officielles ou encres compatibles : que choisir ?

© Pexels

Le choix entre encres officielles (vendues par la marque) et encres compatibles (conçues par divers revendeurs) dépend de plusieurs facteurs, notamment le budget, la qualité d’impression souhaitée et l’utilisation prévue des documents imprimés. Les encres officielles, produites par le fabricant de l’imprimante, garantissent une qualité d’impression optimale, une fiabilité accrue et une meilleure compatibilité avec l’imprimante, minimisant ainsi le risque de dommages ou de dysfonctionnements. Elles sont recommandées pour les impressions de haute qualité, les photos et les documents officiels.

En revanche, les encres compatibles, souvent plus abordables, peuvent offrir une solution économique pour un usage quotidien moins exigeant. Cependant, elles peuvent varier en termes de qualité et de fiabilité, et dans certains cas, affecter la garantie de l’imprimante. Il est donc crucial d’évaluer le rapport qualité/prix selon vos besoins spécifiques, tout en considérant l’impact potentiel sur la longévité et la performance de votre imprimante.

🖥 Nos autres guides autour de l’informatique :