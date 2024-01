Meilleurs smartphones Xiaomi en 2024 : notre comparatif pour bien choisir

Notre top 3 des meilleurs smartphones Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11, le meilleur premier prix 157.25€ Voir 133.43€ Voir 134.43€ Voir 166.16€ Voir 219.90€ Voir Xiaomi 13, le meilleur smartphone Xiaomi 759€ Voir 681€ Voir 697€ Voir 699€ Voir 699€ Voir 756.10€ Voir 849.73€ Voir 865€ Voir 865.99€ Voir 899.90€ Voir 949€ Voir 999€ Voir 999.99€ Voir Plus d'offres Xiaomi Redmi Note 12, un bon smartphone abordable 139€ Voir 127.99€ Voir 136.90€ Voir 169.90€ Voir 170.01€ Voir 199€ Voir 199€ Voir Plus d'offres

Xiaomi est une entreprise chinoise fondée en 2010. Réputée pour ces smartphones vendus à un prix très abordables, elle occupe actuellement la 3ème place du marché. Derrière Samsung et Apple. La firme s’est considérablement popularisée ces dernières années, au point de devenir une marque incontournable présente dans le monde entier.

D’ailleurs, son catalogue immense est composé de toutes sortes de produits. Des trottinettes électriques, des tablettes, des ordinateurs ou encore des montres connectées. Mais aujourd’hui, nous vous proposons notre sélection des meilleurs smartphones Xiaomi 2024.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs smartphones 2024

Xiaomi 13, le meilleur smartphone Xiaomi

Xiaomi 13 Le meilleur smartphone Xiaomi 759€ Voir l’offre

509€ Voir l’offre

681€ Voir l’offre

697€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre

756.10€ Voir l’offre

849.73€ Voir l’offre

865€ Voir l’offre

865.99€ Voir l’offre

899.90€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre On aime Grande polyvalence

Grande polyvalence Très bonnes performances générales

Très bonnes performances générales Bloc photo excellent

Bloc photo excellent Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Bel écran Amoled On n’aime pas Charge rapide 67W uniquement

Charge rapide 67W uniquement Taux de rafraîchissement non adaptatif

Moins puissant que les versions 13 Ultra et 13 Pro, mais bien plus abordable et destiné à un public plus large, le Xiaomi 13 se démarque de la concurrence en étant un smartphone performant et équilibré. Et puisqu’il est bon dans presque tous les domaines, il fait preuve d’une grande polyvalence.

Commençons par le processeur, le Snapdragon 8 Gen 2, qu’on ne présente plus tant il est présent sur nombre de produits haut de gamme. Que vous soyez adepte du multitâche ou que vous soyez amateurs de jeux mobiles, il répondra à vos attentes. Pour en profiter, un excellent écran Amoled de 6,3 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si l’on regrette que ce dernier ne soit pas adaptatif, il représente tout de même un très bon choix.

À l’arrière du smartphone, on trouve 3 objectifs photos conçus en collaboration avec Leica. Un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Et ces derniers sont capables de prendre des clichés très convaincants. Terminons avec la généreuse batterie de 4500 mAh qui vous permettra de tenir 2 jours avec un usage modéré. Et c’est sans compter sur son chargeur rapide de 67 W. Peu de défauts donc pour ce Xiaomi 13 qui comblera les besoins de nombreux utilisateurs. Reste à voir si les nouveaux modèles de Xiaomi 14 dévoilés bientôt sauront relever une nouvelle fois le niveau.

Xiaomi 13 Ultra, le meilleur photophone

Xiaomi 13 Ultra Le meilleur photophone 939€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1,499.90€ Voir l’offre On aime La qualité photo exceptionnelle

La qualité photo exceptionnelle Ses performances générales

Ses performances générales Sa batterie généreuse

Sa batterie généreuse Son chargeur 90W

Son chargeur 90W Son bel écran Amoled lumineux On n’aime pas Son prix dissuasif

Son prix dissuasif Sa caméra avant perfectible

Ce Xiaomi 13 Ultra est une pure démonstration de technique. Xiaomi nous montre ici ce qu’il fait de mieux, et pousse tous les curseurs au maximum pour ça. Ce modèle ne fait presque aucun compromis, même au niveau du prix. Son objectif ? Concurrencer les plus grands avec des performances de pointe à tous les niveaux.

Côté processeur, il ne se dote de rien de moins que de la dernière puce Qualcomm. La Snapdragon 8 Gen 2, qui équipe le Samsung S23 Ultra pour ne citer que lui. Son écran Amoled au taux de rafraîchissement Dynamic pouvant aller jusqu’à 120 Hz frôle la perfection tant il est bien fini. Enfin, sa batterie de 5000 mAh et son chargeur rapide de 90W sont aussi des atouts majeurs. Que certains de ses concurrents ne proposent même pas.

Mais c’est avec la qualité de ses photos que ce Xiaomi 13 Ultra montre tout son potentiel. Dans son bloc caméra estampillé Leica, qui annonce la couleur, on trouve 4 objectifs de 50 mégapixels chacun. Un grand-angle, un ultra grand-angle et deux téléobjectifs. De quoi prendre des photos d’une qualité impressionnantes et faisant de lui l’un des meilleurs photophone du marché. Pour l’obtenir, il vous faudra débourser une coquette somme, car ce smartphone ne s’adresse pas à tous les utilisateurs. Mais voilà la preuve que Xiaomi est capable de produire du très haut de gamme.

Xiaomi 13 Pro, l’élite des smartphones Xiaomi

Xiaomi 13 Pro L'élite des smartphones Xiaomi 1,160.19€ Voir l’offre

819€ Voir l’offre

888.99€ Voir l’offre

1,099.90€ Voir l’offre

1,530.44€ Voir l’offre On aime Son solide châssis en céramique

Son solide châssis en céramique Ses performances globales

Ses performances globales La qualité de ses photos

La qualité de ses photos Sa charge rapide 120W

Sa charge rapide 120W Ses finitions soignées On n’aime pas Son prix élevé

Son prix élevé Son autonomie un peu légère

Juste en dessous de l’ultra haut de gamme qu’est le Xiaomi 13 Ultra, on trouve le Xiaomi 13 Pro. Moins cher de quelques centaines d’euros, il offre pourtant des performances similaires. Il est doté de la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, comme son grand frère, de 12 Go de RAM. Et d’un très bel écran Amoled lumineux de 6,3 pouces.

Il s’accompagne d’une batterie de 4800 mAh compatible avec une charge rapide de 120W. Elle lui permet d’atteindre 100% en 20 minutes, et même de la charge inversée. Mais, comme pour le 13 Ultra et le 13 standard, c’est au niveau des photos qu’il se démarque. Il se dote de 3 capteurs, conçu en partenariat avec Leica, de 50 mégapixels chacun. De quoi faire concurrence avec certains des meilleurs photophone du marché.

C’est aussi le plus solide des trois modèles puisqu’à la différence des autres, il possède un châssis en céramique. Vous l’aurez compris, ce Xiaomi 13 Pro représente un excellent choix pour tous ceux qui cherchent un produit haut de gamme fiable, polyvalent et presque exempt de défauts.

Xiaomi 13T Pro, l’alternative haut de gamme abordable

Xiaomi 13T Pro L'alternative haut de gamme abordable 859€ Voir l’offre

669€ Voir l’offre

669.90€ Voir l’offre

849€ Voir l’offre

849€ Voir l’offre

849.90€ Voir l’offre

917.73€ Voir l’offre

971.17€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité prix

Excellent rapport qualité prix Écran en 144Hz

Écran en 144Hz Bonnes performances générales

Bonnes performances générales Charge 120W très rapide

Charge 120W très rapide Autonomie généreuse On n’aime pas Pas de charge sans-fil

Pas de charge sans-fil Clichés de nuit perfectibles

Dévoilé récemment, le modèle 13T Pro se présente comme une alternative au 13 Pro. En étant plus abordable sans faire trop de concessions sur les performances pour autant, il présente un excellent rapport qualité/prix et répondra aux attentes des utilisateurs à la recherche d’un smartphone premium.

Il troque sa puce Snapdragon 8 Gen 2 pour un SoC Dimensity 9200+ qui possède des performances très similaires et qui peut être accompagné de 12 ou de 16 Go de RAM. Son écran se compose d’une dalle Oled FHD+ de 6,6 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Côté photos, Xiaomi équipe son produit de 3 objectifs : un capteur principal et un téléobjectif de 50 mégapixels chacun ainsi que d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

S’il n’est pas aussi performant que le 13 Pro, mais il prend tout de même des clichés très convaincants. Terminons avec la batterie de 5000 mAh, idéal pour avoir de l’autonomie en 144 Hz, compatible avec une charge rapide de 120 W (et le chargeur est inclus !), difficile ici d’être déçu. Le prix de lancement de ce Xiaomi 13T Pro est bien plus doux que son grand frère ce qui fait de lui un excellent choix pour un smartphone haut de gamme.

Xiaomi 12 Pro, le meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi 12 Pro Le meilleur rapport qualité/prix 615€ Voir l’offre

439€ Voir l’offre

451€ Voir l’offre

547.20€ Voir l’offre

550€ Voir l’offre

558.80€ Voir l’offre

671.26€ Voir l’offre

1,099.90€ Voir l’offre On aime Ses excellentes performances

Ses excellentes performances Son bel écran Amoled

Son bel écran Amoled Sa charge rapide

Sa charge rapide La bonne qualité photo On n’aime pas Sa tendance à chauffer

Sa tendance à chauffer Son autonomie un peu faible

Prédécesseur du 13 Pro, le Xiaomi 12 Pro n’a pas dit son dernier mot et reste encore à l’heure actuelle un excellent choix de smartphone haut de gamme performant. Profitant d’une baisse de prix à la sortie des nouvelles générations, il se place comme une alternative abordable intéressante.

Doté de la très bonne puce Snapdragon 8 Gen 1, il n’a pas à rougir face aux nouveaux modèles, et conserve des performances plus que satisfaisantes. Son écran Amoled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz n’a pas vieilli non plus et présente une qualité d’affichage impeccable.

Il n’y a que son autonomie qui pourra vous décevoir, avec une batterie de 4600 mAh et une consommation parfois excessive de son processeur, il ne faudra pas s’attendre à ce qu’il tienne plus d’une journée. Pour finir avec les photos, il propose trois objectifs de 50 mégapixels chacun très qualitatifs et avec lesquels prendre de beaux clichés. Ce Xiaomi 12 Pro représente donc un très bon choix abordable et tient tête aux derniers modèles du constructeur.

Xiaomi Redmi Note 11, le meilleur premier prix

Xiaomi Redmi Note 11 Le meilleur premier prix 157.25€ Voir l’offre

133.43€ Voir l’offre

134.43€ Voir l’offre

166.16€ Voir l’offre

219.90€ Voir l’offre On aime Son très bon rapport qualité/prix

Son très bon rapport qualité/prix Sa batterie généreuse et sa charge rapide

Sa batterie généreuse et sa charge rapide Ses photos correctes pour un entrée de gamme

Ses photos correctes pour un entrée de gamme Sa polyvalence

Sa polyvalence Son prix très abordable On n’aime pas Ses photos moyennes la nuit

Ses photos moyennes la nuit Ses performances limitées à un usage modéré

Un produit complet, efficace et polyvalent pour moins de 200 euros ? Voilà ce que promet Xiaomi avec sa gamme Redmi Note. En plus de proposer un excellent rapport qualité/prix, ce Redmi Note 11 se veut bon dans tous les domaines grâce à des technologies modestes, mais performantes.

L’écran Amoled de 6,4 pouces, rafraîchi à un taux de 90 Hz, dévoile une image fluide. Sa puce Snapdragon 680 offre des performances bien suffisantes pour qui veut avoir un usage quotidien de son smartphone. Sa batterie de 5000 mAh lui procure une autonomie généreuse en plus de son chargeur rapide de 33W.

Terminons avec les photos, satisfaisantes pour un appareil de cette gamme de prix grâce à son capteur principal de 50 mégapixels. Il ne faudra pas s’attendre à des clichés professionnels de nuit, évidemment. Ce Xiaomi Redmi Note 11 a encore toute sa place sur le marché, en ayant tout pour plaire aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone milieu de gamme polyvalent et abordable.

Xiaomi Redmi Note 12 4G, un bon smartphone abordable

Xiaomi Redmi Note 12 4G Un bon smartphone abordable 139€ Voir l’offre

127.99€ Voir l’offre

136.90€ Voir l’offre

138.90€ Voir l’offre

169.90€ Voir l’offre

170.01€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre On aime Son bel écran Amoled

Son bel écran Amoled Son excellent rapport performances/prix

Son excellent rapport performances/prix Sa recharge rapide

Sa recharge rapide Son capteur d'empreintes digitales On n’aime pas Son léger manque de fluidité

Ce Redmi Note 12 est le petit dernier de la gamme Redmi. Il améliore encore la recette du smartphone performant et abordable. Premier argument, et pas des moindres : son écran Oled 120 Hz de 6,7 pouces. Une technologie qu’on retrouve peu, voire pas du tout, sur des produits de cette gamme de prix. À première vue, rien ne le différencie des dalles de ses concurrents haut de gamme, un excellent point qui améliore la copie du Redmi Note 11.

Et les autres fonctionnalités ne sont pas laissées de côté, une batterie de 5000 mAh, une recharge rapide de 33W, des photos correctes… De quoi profiter d’un produit milieu de gamme polyvalent et équilibré, qui ne délaisse pas une fonctionnalité au profit d’une autre. Attention cependant, même s’il est plus que convaincant, il est destiné à un usage quotidien modéré.

Ce modèle est aussi disponible en version 5G légèrement plus chère. L’expérience est toutefois sensiblement la même. Ce Redmi Note 12 est un excellent smartphone abordable qui vous surprendra par ses finitions et ses nombreuses qualités.

Xiaomi Poco F4 GT, le meilleur pour le gaming

Xiaomi Poco F4 GT la meilleure charge rapide 371.62€ Voir l’offre

446.99€ Voir l’offre

485.99€ Voir l’offre

599.90€ Voir l’offre On aime Excellentes performances en jeu

Excellentes performances en jeu Ses gâchettes pour l'ergonomie

Ses gâchettes pour l'ergonomie Son design gaming assumé

Son design gaming assumé Sa charge rapide 120W

Sa charge rapide 120W Son bel écran Amoled 120Hz On n’aime pas La partie photo un peu faible

La partie photo un peu faible Sa tendance à chauffer

Terminons cette sélection avec un modèle de la gamme Poco, originellement destiné au gaming. Ce Poco F4 GT en est l’un des plus grands représentants, car il s’agit d’une version boostée du Poco F4. Destinée aux gamers les plus exigeants.

Grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 1 épaulée par 8 ou 12 Go de RAM en fonction de la version, il vous permettra de profiter d’une expérience de jeu parfaite. Conçu pour les gamers, il possède deux gâchettes de jeu sur les côtés, permettant une meilleure prise en main. Son écran Amoled de 6,6 pouces déploie un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une définition Full HD+.

Si la partie photo n’est pas la meilleure du marché, elle est très satisfaisante pour un smartphone gaming, avec trois capteurs dont le principal de 64 mégapixels. Seule ombre au tableau, sa batterie de 4700 mAh est un peu faible pour un modèle gaming, mais Xiaomi se rattrape sur une recharge rapide de 120W, il lui faudra 17 minutes pour atteindre 100%.

À lire également : notre sélection des meilleurs jeux gratuits sous Android

🤔 Pourquoi choisir un smartphone Xiaomi ?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à choisir un smartphone Xiaomi, et celle qui surpasse toutes les autres, c’est le rapport qualité/prix de ses produits. La marque chinoise est réputée pour proposer des appareils à des tarifs défiant toute concurrence mais pour autant dotée de technologie premium. Le haut de gamme rivalise avec les modèles plus onéreux des autres constructeurs.

Xiaomi possède aussi un très large panel de smartphones, allant des plus performants aux plus abordables en passant par des produits gaming afin de vous permettre de trouver un modèle parfaitement adapté à vos besoins. Notez aussi que l’écosystème Xiaomi est vaste, offrant une multitude d’accessoires et de gadgets compatibles qui s’intègrent parfaitement avec votre smartphone, vous offrant ainsi une expérience utilisateur globale.

Redmi Note 12 Pro – Crédit : Xiaomi

Enfin, si la marque est souvent comparée à Huawei, elle possède sur cette dernière un avantage de taille : celle d’être dotée des Google Mobile Service, dont la marque concurrente est privée depuis un embargo américain mis en place en 2019. C’est en partie ce qui a permis à Xiaomi de populariser ses smartphones à travers le monde entier.

Qu’est-ce que ça signifie ? Que les produits Xiaomi sont équipés du Google Play Store et de Google Chrome, Gmail, Google Maps ou YouTube. Des applications populaires et utilisées par tous qui donnent un véritable avantage à la firme chinoise.

❓Les différentes gammes de smartphones Xiaomi

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver parmi tous les smartphones proposés par le constructeur, d’autant plus que de nouveaux modèles sortent très régulièrement. Mais il est en réalité assez facile de repérer les différentes gammes.

Il existe trois grandes catégories de smartphones Xiaomi :

Les Redmi : l’entrée de gamme, ils sont commercialisés autour de 150 euros

: l’entrée de gamme, ils sont commercialisés autour de 150 euros Les Redmi Note : qui représentent le milieu de gamme et qui coûte entre 200 et 500 euros

: qui représentent le milieu de gamme et qui coûte entre 200 et 500 euros Les Xiaomi : le haut de gamme dont le prix démarre aux alentours de 500 euros

En marge de ces trois gammes classiques, il existe les Poco. Ce sont des smartphones qui ont plutôt une vocation gaming, ou en tout cas axés sur les performances.

Le prix des smartphones Xiaomi est-il vraiment intéressant ?

Il est bien connu que Xiaomi propose une politique tarifaire agressive permettant ainsi à de nombreux consommateurs de se procurer un smartphone dernière génération à des prix abordables. D’autant plus que le constructeur ne lésine pas sur les sorties, dévoilant régulièrement de nouveaux modèles qui font baisser le prix des anciens. Si un smartphone Xiaomi vous fait de l’œil, mais que le prix est trop élevé pour vous, attendez quelques mois que de nouveaux mobiles voient le jour et fassent chuter son prix.

🇨🇳 Faut-il faire importer son smartphone Xiaomi ?

C’est une question légitime. Il y a quelques années, il était assez difficile de mettre la main sur les produits chinois de chez Xiaomi. Mais depuis l’arrivée de la firme en France, vous pouvez en acheter chez de nombreux revendeurs français. Et même chez les opérateurs mobiles en même temps que votre forfait mobile.

👀 Nos autres guides sur les meilleurs smartphones

💶 Nos guides par tranches de prix