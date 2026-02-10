Zendure va faire baisser votre facture d’électricité avec sa nouvelle génération de stockage SolarFlow

Zendure enrichit sa gamme SolarFlow avec une nouvelle série de systèmes de stockage conçus pour tirer un meilleur parti des installations photovoltaïques existantes. Au-delà d’un simple gain de capacité, ces nouveaux modèles introduisent une gestion énergétique plus poussée et une architecture optimisée pour maximiser l’autoconsommation.

Alors que la hausse durable des tarifs de l’électricité pousse de plus en plus de foyers vers le solaire, l’enjeu n’est plus seulement de produire de l’énergie, mais de la piloter intelligemment. C’est précisément l’objectif de cette nouvelle génération SolarFlow.

SolarFlow 2400 AC+ : une couche de stockage intelligente pour installations existantes

Le modèle central de cette nouvelle série, le SolarFlow 2400 AC+, est pensé pour les logements déjà équipés de panneaux solaires en toiture, notamment via des micro-onduleurs.

Son principe repose sur une architecture dite « AC-coupled ». C’est-à-dire que le système se connecte directement au réseau électrique domestique, en aval de l’installation photovoltaïque. L’électricité produite par les panneaux, déjà convertie en courant alternatif, peut ainsi être captée, stockée puis réinjectée au moment opportun, sans modification du système solaire existant.

Sur le plan des performances, le SolarFlow 2400 AC+ accepte jusqu’à 2400 W en entrée AC et délivre jusqu’à 2400 W en sortie continue, avec une puissance d’entrée maximale pouvant atteindre 3200 W. La batterie peut soutenir des appels de puissance importants grâce à une décharge pouvant atteindre 2400 W.

Dans un scénario optimisé, Zendure indique qu’un foyer français consommant environ 5 000 kWh par an pourrait réaliser jusqu’à 1 591 € d’économies annuelles, avec un retour sur investissement estimé à moins de trois ans.

SolarFlow 1600 AC+ : une approche plus accessible du stockage AC

Pour les foyers aux besoins plus modérés, Zendure décline le même principe dans une version plus compacte avec le SolarFlow 1600 AC+.

Là encore, le système fonctionne en couplage AC, ce qui garantit une compatibilité totale avec les installations photovoltaïques existantes. Il propose une entrée et une sortie AC de 1600 W, avec une puissance par défaut de 800 W sur le réseau, extensible à 1400 W par appareil ou jusqu’à 3600 W en configuration premium avec batteries additionnelles.

Sa capacité démarre à 1,92 kWh et peut évoluer jusqu’à 11,52 kWh. Cette configuration vise les habitations de taille plus réduite ou les installations solaires générant un surplus plus limité.

SolarFlow 2400 Pro : une architecture hybride pour des installations haute performance

Le SolarFlow 2400 Pro s’adresse quant à lui aux configurations plus exigeantes ou aux nouvelles installations combinant production et stockage.

Contrairement aux modèles AC+, il intègre une gestion hybride DC + AC. Il peut accepter jusqu’à 3000 W en entrée DC répartis sur quatre canaux MPPT (4 × 750 W), avec une puissance photovoltaïque totale pouvant atteindre 4800 W en combinant couplage DC et AC.

Les quatre MPPT (Maximum Power Point Tracking) permettent d’optimiser individuellement chaque groupe de panneaux. En cas d’orientation différente ou d’ombrage partiel, le système ajuste dynamiquement le point de fonctionnement pour maintenir un rendement élevé. Pour un logement consommant environ 7 000 kWh par an, Zendure estime que les économies pourraient atteindre 1 591 € annuels.

Une montée en puissance industrielle

Zendure accompagne cette nouvelle génération de produits d’un investissement industriel conséquent. La marque a déployé une nouvelle usine intégrant des lignes d’assemblage et de test avancées pour micro-onduleurs, batteries et systèmes tout-en-un.

Cette intégration permet de renforcer le contrôle qualité et de sécuriser les capacités de production. À titre d’exemple, la capacité de fabrication du SolarFlow 2400 AC+ peut atteindre jusqu’à un million d’unités, avec une capacité annuelle globale de plusieurs millions d’unités.

Les lignes de production sont également capables de fabriquer des batteries pour motos électriques, drones ou systèmes portables, ce qui illustre une diversification technologique plus large.

HEMS 2.0 et ZENKI™ 2.0 : l’intelligence au cœur de l’écosystème

Au-delà du matériel, Zendure mise fortement sur la couche logicielle. Le HEMS 2.0 (Home Energy Management System) constitue le centre de pilotage de l’ensemble. Il adopte une architecture en trois niveaux : une couche périphérique regroupant les équipements physiques, une couche plateforme (PaaS) assurant la gestion des données, et une couche logicielle (SaaS) dédiée à l’analyse et au pilotage.

Cette organisation permet une supervision unifiée de la production solaire, du stockage, des équipements comme les pompes à chaleur ou les véhicules électriques, et, selon les pays, des signaux tarifaires.

Intégré à plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe, le système permet une de profiter d’une planification énergétique poussée. Zendure évoque une réduction des coûts pouvant atteindre 73 % par rapport à un fonctionnement sans le mode ZENKI™.

Au cœur du HEMS 2.0, ZENKI™ 2.0 agit comme un moteur d’optimisation prédictive. L’IA analyse les habitudes de consommation, les données de production et les conditions extérieures afin d’ajuster automatiquement la charge et la décharge. Un robot IA intégré propose également des recommandations en temps réel et une maintenance proactive.

