⚠️La Switch 2 à prix très réduit est à saisir d’urgence, promotions en pagaille sur AliExpress

AliExpress vient de lancer le Single Day et ses grosses promotions. Il faut se dépêcher pour mettre la main sur les bonnes affaires. La Nintendo Switch 2 est notamment à prix très doux.

C’est le moment parfait pour dénicher de bonnes affaires sur AliExpress. Le géant du e-commerce célèbre le Single Day, du 11 au 19 novembre, avec une avalanche de promotions sur une large sélection de produits tech. Et en ajoutant les coupons promo, vous pouvez faire encore plus baisser la note. Il faut toutefois se dépêcher, les coupons étant en quantité limitée. Voici la liste :

3 € de remise dès 15 € d’achat : S11FR03

: S11FR03 5 € de remise dès 29 € d’achat : S11FR05

: S11FR05 12 € de remise dès 69 € d’achat : S11FR12

: S11FR12 20 € de remise dès 129 € d’achat : S11FR20

: S11FR20 40 € de remise dès 249 € d’achat : S11FR40

: S11FR40 60 € de remise dès 369 € d’achat : S11FR60

: S11FR60 75 € de remise dès 469 € d’achat : S11FR75

: S11FR75 85 € de remise dès 549 € d’achat : S11FR85

Notez aussi que vous profiterez d’un avantage supplémentaire si vous payez via PayPal :

20 € de réduction dès 199 € d’achat

33 € de réduction dès 299 € d'achat

Switch 2, Galaxy Tab A9+, OnePlus Watch 3 : voici les offres canon du Single Day d’AliExpress

Switch 2 + Mario Kart Word

La Nintendo Switch 2 vous fait de l’œil ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous. La dernière console de Big N voit son prix dégringoler pendant l’évènement promotionnel d’AliExpress. Le pack avec le jeu Mario Kart Word est proposé au tarif de 436 euros (promotion + coupon 11FR12). Soit bien moins que les 500 euros que vous devez habituellement débourser pour ce bundle.

Cliquez ici pour acheter la Switch 2 à prix réduit sur AliExpress

Galaxy Tab A9+

La Samsung Galaxy Tab A9+ séduit par sa finition soignée et son format de 11″ léger (480 g), parfait pour les usages nomades. Côté performances, la combinaison du processeur Snapdragon 695 et d’un taux de rafraîchissement élevé permet une expérience fluide et agréable en multitâche. On apprécie aussi son autonomie solide de près de 19 heures. Elle est disponible au prix de 141 euros (promotion + coupon 11FR12) sur AliExpress durant le Single Day.

Cliquez ici pour acheter la Galaxy Tab A9+ à prix réduit sur AliExpress

OnePlus Watch 3 46 mm

Avec sa batterie capable de tenir jusqu’à cinq jours, la OnePlus Watch 3 est une montre très endurante. Elle est plébiscitée pour son GPS ultra précis, son écran OLED bien calibré et sa panoplie complète de capteurs fiables pour le suivi sportif. En bref, c’est une montre connectée aussi élégante que performante qui voit son prix chuter pendant le Single Day. La version 46 mm est actuellement disponible sur AliExpress au tarif de 163 euros (promotion + coupon 11FR12). Une belle affaire.