Siri sera très bientôt nettement plus performant sur votre iPhone

Tim Cook a confirmé qu’Apple progresse dans le développement d’une version plus personnalisée de Siri, prévue pour l’an prochain, tout en poursuivant l’intégration progressive de l’intelligence artificielle dans ses produits.

Lors de la présentation des résultats financiers d’Apple, Tim Cook a apporté de nouvelles précisions concernant le développement de la prochaine génération de Siri. Le directeur général d’Apple a indiqué que l’entreprise « avance bien » dans la conception d’une version plus personnalisée de son assistant vocal, dont la sortie est prévue pour l’année prochaine.

Un Siri nouvelle génération pour bientôt

Cette déclaration reprend en grande partie les propos déjà tenus lors du précédent trimestre, mais confirme à nouveau la fenêtre de lancement. Apple semble donc maintenir son objectif, malgré les retards déjà observés par le passé sur les évolutions de Siri.

Tim Cook a également profité de cet échange avec les investisseurs pour évoquer les récentes avancées de l’entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il a mentionné plusieurs fonctionnalités lancées cette année sous la bannière « Apple Intelligence », comme la traduction en direct, la reconnaissance visuelle ou encore des outils d’écriture et de création d’images. Ces nouveautés sont présentées comme des intégrations discrètes mais concrètes dans les usages quotidiens des utilisateurs.

Un assistant vocal qui exploite l’écosystème Apple

Le dirigeant a notamment cité « Workout Buddy », une nouvelle expérience basée sur l’intelligence artificielle qui fournit des conseils et des analyses personnalisés à partir des données d’entraînement et de l’historique de forme physique des utilisateurs d’Apple Watch.

En parallèle, des informations publiées récemment par Bloomberg indiquent que des employés d’Apple testant iOS 26.4 auraient exprimé certaines inquiétudes quant aux performances de la future version de Siri. Selon ces éléments, Apple prévoirait d’intégrer l’assistant de nouvelle génération dans cette mise à jour logicielle, sans certitude toutefois sur le respect du calendrier initial.