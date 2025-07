Apple Vision Pro 2 : le casque serait très largement amélioré par rapport à la première version

Apple pourrait lancer le Vision Pro 2 d’ici la fin de l’année avec une puce M4 et une sangle améliorée pour plus de confort, sans réduction de poids ni de prix, tandis qu’une version plus abordable ne serait prévue qu’à l’horizon 2027.

Apple se prépare à lancer la deuxième génération de son casque de réalité mixte, le Vision Pro. Selon les informations relayées par Bloomberg, l’appareil pourrait être dévoilé plus tard cette année, probablement aux côtés des nouveaux MacBook Pro ou iPad Pro équipés de la puce M5. Le Vision Pro 2 bénéficierait notamment d’une nouvelle puce M4 et d’une amélioration du confort grâce à une sangle redessinée. En revanche, son poids resterait inchangé, tout comme son positionnement tarifaire élevé.

Une mise à niveau technique avec la puce M4

La principale nouveauté annoncée concerne l’intégration de la puce M4, plus récente et plus performante que la puce M2 présente dans la première génération du casque. Cette mise à niveau devrait permettre de meilleures performances, tant sur le plan du calcul que du graphisme, et ouvrir la voie à une exploitation plus poussée des fonctionnalités liées à Apple Intelligence.

Bien que le lancement soit attendu à la même période que celui des appareils équipés de la puce M5, il semblerait qu’Apple ait opté pour la puce M4 dans le Vision Pro 2. Une décision qui s’expliquerait par des contraintes d’optimisation spécifiques au casque.

Une sangle repensée pour améliorer le confort

Apple apporterait également des changements sur le plan ergonomique, avec une sangle revue afin de mieux répartir le poids du casque et d’améliorer le confort lors d’une utilisation prolongée. Ce point faisait partie des critiques principales adressées au premier modèle. Toutefois, malgré cette modification, le poids global de l’appareil ne serait pas réduit.

Un prix plus bas et un lancement en septembre ?

Concernant une version plus abordable du Vision Pro, les perspectives restent lointaines. Selon Bloomberg, Apple ne prévoirait pas de modèle moins coûteux avant 2027. Le prix actuel de 3999€ limite l’adoption du produit à un public restreint, et les ventes restent inférieures à celles des autres produits de la marque. Apple travaillerait toutefois à une version plus accessible, tout en conservant les fonctionnalités essentielles de la plateforme.

D’après les sources citées, Apple devrait organiser un événement en septembre pour lancer la gamme iPhone 17. Le Vision Pro 2, quant à lui, serait dévoilé ultérieurement, en parallèle du renouvellement des MacBook Pro ou iPad Pro, attendus dans les mois suivants.