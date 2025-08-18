Ant Esports lance le premier écran gamer à 750 Hz au monde

Ant Esports, une marque appartenant à HKC, vient de présenter son modèle ANT257PF, un écran gamer avec une fréquence de 750 Hz, une certification VESA HDR 400 et une dalle Full HD, commercialisé à plus de 1000 dollars.

Chez Ant Esports, l’ANT257PF s’impose comme le moniteur le plus rapide du marché, avec un taux de rafraîchissement de 750 Hz, une première pour une dalle TN. Présenté initialement lors du Computex, il surpasse les récents modèles à 600 Hz d’AOC et MSI, ainsi que l’OLED 720 Hz de LG, en combinant vitesse et qualité d’image.

Des performances inégalées pour les jeux compétitifs

Le choix d’une dalle TN permet d’atteindre ce niveau de fluidité, avec un temps de réponse de 0,8 ms (GtG), idéal pour les jeux où chaque milliseconde compte. Bien que les dalles TN soient souvent critiquées pour leurs angles de vue limités, Ant Esports met en avant une couverture couleur étendue (95 % DCI-P3, 99 % sRGB) et une précision des couleurs (Delta E < 2), ainsi qu’une certification HDR400 pour un rendu visuel plus dynamique.

Le moniteur supporte également des définitions rétrocompatibles (1280×960, 1024×768) à 750 Hz, une option appréciable pour les joueurs habitués à ces définitions.

Cependant, la connectique se limite à deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4, ce dernier ne permettant pas d’afficher des images non compressées à 1080p et 750 Hz. Un port DP 2.1 aurait été plus adapté pour exploiter pleinement ses capacités.

Un prix élevé et une cible de niche

Avec un tarif annoncé à d’environ 1 110 dollars, l’ANT257PF s’adresse avant tout aux joueurs professionnels ou aux passionnés prêts à investir dans du matériel de pointe. Sa disponibilité initiale en Chine, via une vente aux enchères sur JD.com à partir du 19 août, laisse toutefois planer des incertitudes sur sa distribution internationale.