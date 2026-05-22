Adieu le fil d’actualité Facebook : voici la nouvelle app cachée qui va révolutionner votre quotidien !

Sans communiqué de presse ni annonce officielle, Meta a mis en ligne une application baptisée Forum, destinée à centraliser les échanges au sein des groupes Facebook.

C’est Matt Navarra, auteur de la newsletter Geekout, qui a repéré l’application sur l’App Store le premier. Selon sa description officielle, Forum se veut « un espace dédié aux conversations qui comptent le plus pour vous », construit autour des groupes Facebook. Meta y met en avant la possibilité d’obtenir de « vraies réponses » de « vraies personnes », une formulation qui rappelle sans détour le positionnement de Reddit.

Un lien direct avec Facebook

Pour utiliser Forum, il faut disposer d’un compte Facebook. À la connexion, le profil et l’historique d’activité de l’utilisateur sont automatiquement importés. L’application ne propose donc pas d’anonymat complet à la manière de Reddit. Les utilisateurs peuvent néanmoins recourir à des pseudonymes, une fonctionnalité déjà disponible sur Facebook. Nuance importante : les administrateurs des groupes conservent accès à la véritable identité des membres.

Le fil d’actualité de Forum se distingue de celui de Facebook en affichant uniquement les discussions issues des groupes auxquels appartient l’utilisateur. Lors de la première connexion, l’application demande à l’utilisateur ses centres d’intérêt, ce qui laisse supposer qu’elle proposera également des contenus provenant d’autres groupes susceptibles de l’intéresser. Par ailleurs, tout ce qui est publié dans un groupe via Forum reste visible sur Facebook, et inversement, assurant une continuité entre les deux plateformes.

Une idée déjà tentée par le passé

Ce n’est pas la première fois que Meta s’aventure sur ce terrain. L’entreprise avait déjà lancé une application autonome centrée sur les groupes Facebook, avant de l’abandonner en 2017. Forum reprend donc ce concept, avec quelques fonctionnalités supplémentaires liées à l’intelligence artificielle.

La première s’appelle « Ask » : elle permet d’obtenir des réponses agrégées à partir de plusieurs groupes simultanément, évitant à l’utilisateur de les consulter un par un. La seconde est un assistant destiné aux administrateurs, conçu pour les aider à modérer leurs communautés.

Encore en phase de test

Contactée sur le sujet, Meta n’a pas cherché à présenter Forum comme un lancement officiel. « Nous testons régulièrement de nouveaux produits publiquement pour évaluer ce que les gens trouvent intéressant et utile », a indiqué un porte-parole de l’entreprise. L’application est donc toujours en phase d’expérimentation, et rien ne garantit pour l’heure qu’elle sera déployée à grande échelle.