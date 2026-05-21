Trump Mobile : le smartphone libère les données de ses utilisateurs dans la nature

Après plusieurs mois de retards et de délais manqués, le T1 Phone de Trump Mobile a finalement commencé à être livré à ses premiers acheteurs. Mais le lancement n’échappe pas à la controverse : des vidéos publiées récemment par deux YouTubeurs américains mettent en cause la sécurité des données des utilisateurs de l’appareil.

Une fuite de données confirmée par des chercheurs en sécurité

L’intéressé, en voyage en Chine récemment, a développé son propre smartphone. Cependant, ce dernier ne serait pas totalement sécurisé. Les créateurs de contenu Coffeezilla et penguinz0 ont chacun publié, à quelques jours d’intervalle, des vidéos dans lesquelles ils affirment qu’un chercheur en sécurité informatique leur a fourni des preuves que leurs téléphones T1 respectifs transmettaient des informations personnelles sans autorisation apparente. Parmi les données exposées figureraient l’adresse postale et l’adresse e-mail des utilisateurs, ainsi que d’autres informations personnelles. Selon les termes employés dans ces vidéos, “tout, à l’exception du numéro de carte bancaire, serait divulgué”.

Dans son analyse, Coffeezilla est également allé plus loin : en exploitant des identifiants uniques contenus dans les données de la fuite, il estime qu’environ 30 000 personnes auraient effectivement commandé le T1 Phone. Ce chiffre contraste nettement avec les 590 000 pré-commandes revendiquées par Trump Mobile, chacune ayant nécessité un dépôt de 100 dollars.

Un appareil déjà sous le feu des critiques

Le T1 Phone n’en est pas à sa première polémique. Commercialisé initialement sous l’étiquette “made in America”, le produit a vu cette mention remplacée par la formule “assembled in America”, puis par “proudly American” (fièrement américain), après que des doutes aient été soulevés quant à l’origine réelle de sa fabrication.

Sur le plan technique, NBC News a récemment publié une première prise en main de l’appareil, qui révèle un téléphone présentant de fortes similitudes avec le HTC U24 Pro. L’application Truth Social y est préinstallée. La fiche technique comprend un écran de 6,78 pouces, un capteur photo principal de 50 mégapixels, une batterie de 5 000 mAh, 512 Go de stockage et une prise jack 3,5 mm. Le tout est proposé à 499 dollars dans le cadre d’un tarif promotionnel.

Un design qui ne fait pas l’unanimité

Au-delà des questions de sécurité, l’aspect esthétique du téléphone suscite également des remarques. L’appareil se distingue par un châssis de couleur jaune dorée, un double marquage “Trump Mobile” sur le bloc caméra et en bas du dos de l’appareil, ainsi que les couleurs du drapeau américain intégrées au design général. Ces choix stylistiques ont été relevés par plusieurs observateurs, qui les jugent peu cohérents visuellement.